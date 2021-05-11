Инфекционист встревожила сообщением о ситуации с коронавирусом в Украине

Коронавирус продолжает атаковать Украину / Фото Reuters

Ведущий инфекционист МОЗ Ольга Голубовская заявила, что коронавирус в Украине не отступает.

По ее словам, отделения больниц все также перегружены тяжелыми больными, большой удельный вес тяжелых больных возрастает.

"Большой удельный вес тяжелых больных возрастает. Конечно, сейчас гораздо легче, нет такого наплыва больных, но отделения перегружены тяжелыми и очень тяжелыми больными, молодыми людьми до 50 лет", - отмечает Голубовская в Facebook.

Медик отметила, что сил на праздники и застолья у врачей просто нет.

"Погибают семейные пары, бесконечные трагедии, уставший персонал, работающий уже на автоматизме и тяжело, со слезами на глазах, переживающий потери ... особенно внезапные, особенно несправедливые и непредсказуемые... тяжелые сны и будни, наполненные горем. Какой там театр, или кино, или застолье, или праздники", - сообщила инфекционист.

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