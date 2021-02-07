Инфекционист заявил, что коронавирус в Украине отступил и самое страшное уже позади / Reuters

Коронавирус в Украине пошел на спад, самое страшное уже позади, заявил врач-инфекционист Евгений Дубровский, который лечит больных COVID-19 в самом большом госпитале Украины – Киевской больнице №4.

"Аналитики разделились на два лагеря. Одни считают, что из-за мутаций вируса и непонятного ответа нашей иммунной системы на них – худшее впереди. Мол, Украину может ожидать то, что сейчас происходит в Великобритании или в Штатах. Но есть другое мнение. Что самое страшное уже позади", - сказал Дубровский в интервью изданию Obozrevatel.

При этом он обратил внимание на то, что статистика далека от правдоподобной.

"Мы не знаем, сколько реально людей переболело... Наша статистика очень далека от правдоподобной не только из-за технических проблем, но и потому, что все больше людей лечатся самостоятельно и не тестируются. Поэтому не попадают в статистику. В общем, мы думаем, что можно смело умножать официальную цифру переболевших на 3 или 5", - отметил Дубровский.

По мнению врача, если действительно переболела половина населения – ничего страшного уже не случится.

"Думаю, самое страшное в Украине уже позади. Но посмотрим", - подчеркнул он.

Также он выразил мнение, что большой процент украинцев уже переболел коронавирусом, а переломный момент был в октябре-ноябре.

"Последние два месяца, декабрь и январь, четко показывают нам, что количество обращений упало в разы. Не думаю, что сработал карантин, потому что мы все видели массовые гуляния, походы в гости, шумные вечеринки, Буковель, поезда и т.д. Не было и долгих морозов, которые бы разорвали цепочку. Очевидно, что большой процент украинцев уже переболел. Даже те, кто болеет сейчас – не заражают других в таком масштабе, как было раньше", - объяснил врач.

Добавим, что по состоянию на утро воскресенья, 7 февраля, в Украине официально зарегистрированы 1 244 849 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки обнаружили 3 370 больных.

Жертвами коронавируса в Украине стали 23 597 человек, за последние сутки - 81.

Заявление врача Дубровского о коронавирусе – о чем сообщалось ранее: