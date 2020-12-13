Инфекционист жестко высказалась о массовом тестировании украинцев на COVID-19​

Врач рассказала, почему в Украине нет смысла проводить массовое тестирование на COVID-19 / Reuters

Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, уже нет никакого смысла проводить массовое тестирование украинцев на коронавирус. По словам специалиста, для госпитализации пациента врачам не нужно лабораторное подтверждение.

"При наличии типичных клинических признаков, классическая пневмония, контакт с возбудителем – все уже знают, что это. Грипп мы ведь тоже ставим по классической клинической картине, а не по ПЦР-тесту", – сказала Голубовская в интервью Обозреватель.

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Голубовская отмечает, что проводить массовое тестирование стоило в начале эпидемии, как это делал Китай, чтобы быстро локализовать инфекцию.​

"Мы в Украине находимся на пике огня. Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей. Для них ведь это самое важное, чтобы им было куда лечь, чтобы их спасли и была оказана медицинская помощь. Тестирование важно, если человек болеет не тяжело. Например, легкий насморк, еще что-то. Да, желательно его протестировать, хотя в 30 или даже в 40% случаях результат может быть ложно-отрицательным​", – подытожила она.​

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