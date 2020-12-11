Исключение из правила: врач раскрыла, чем удивил COVID-19

У некоторых пациентов было необычное проявление коронавируса, поделилась медик.
Главный врач Пологовского центра первичной медико-санитарной помощи Анна Дуб сообщила, что распространенный симптом при коронавирусе COVID-19 – высокая температура – есть не у всех пациентов.
Были исключения – у заболевших температура не повышалась, а падала ниже отметки в 36 градусов, приводит сведения медика Районка.
По словам врача, снижение температуры наблюдалось даже у пациентов, у которых коронавирус дал осложнения, и возникла пневмония.
"...температурная реакция (на COVID-19 – Ред.) у каждого индивидуальная. У больных с двусторонней ковидной пневмонией температура тела может быть даже ниже 36 градусов...", – отметила Дуб.
- Напомним, главные симптомами коронавируса считаются исчезновение обоняния, отсутствие возможности чувствовать вкус и утрудненное дыхание.
- Инфекционист Евгений Дубровский поделился, что инфицированным коронавирусом кислород нужен в случае возникновения отека в легких и утолщения пространства между альвеолой (структура в форме пузырька) и легочным капилляром.
Автор: Екатерина Присяжнюк