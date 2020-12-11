Исключение из правила: врач раскрыла, чем удивил COVID-19

При коронавирусе у пациентов температура опускалась ниже отметки в 36 градусов, сказала врач / УНИАН

Главный врач Пологовского центра первичной медико-санитарной помощи Анна Дуб сообщила, что распространенный симптом при коронавирусе COVID-19 – высокая температура – есть не у всех пациентов.

Были исключения – у заболевших температура не повышалась, а падала ниже отметки в 36 градусов, приводит сведения медика Районка.

По словам врача, снижение температуры наблюдалось даже у пациентов, у которых коронавирус дал осложнения, и возникла пневмония.

"...температурная реакция (на COVID-19 – Ред.) у каждого индивидуальная. У больных с двусторонней ковидной пневмонией температура тела может быть даже ниже 36 градусов...", – отметила Дуб.