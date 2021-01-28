"Испытания на медиках": инфекционист раскритиковала вакцинацию от коронавируса

Вакцинация медиков от коронавируса в Украине / Reuters

Украинский инфекционист Ольга Кобевко заявила, что подготовки к вакцинации от коронавируса в Украине не наблюдается.

"Сегодня говорили с представителями Pfizer о том, что они готовят вакцину в Украину не ранее 2022 года, поэтому о Pfizer и BioTech вообще говорить не будем. Знаем, что Украина заключила договор по китайской вакцине, по которой есть очень много вопросов, к сожалению. Как таковой подготовки к вакцинации не вижу, кроме того, что с начала этой недели среди медиков красной зоны начали собирать информационные данные о том, хотим ли мы вакцинироваться", — сказала она.

Инфекционист подчеркнула, что в Украине хотят прививать граждан не теми вакцинами, которые используются в развитых странах.

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"В этом информационном соглашении не указано, какой именно вакциной. Я, например, готова вакцинироваться, но качественной вакциной, которой вакцинируют во всем мире, а не исследовательскими вакцинами, которые еще не прошли третий этап проверки. Знаем, что Pfizer уже третий этап закончил, и мы видим на опыте Израиля, Германии, США. Цивилизованные страны уже начали массово вакцинироваться. Областные чиновники, как-то странно начали отказываться от вакцинации, апеллируя к тому, что болели и имеют антитела. Если они так агрессивно отказываются – стоит ли проводить такие испытания на медиках?" — сказала она, передает телеканал Украина 24.

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