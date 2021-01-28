"Испытания на медиках": инфекционист раскритиковала вакцинацию от коронавируса

Украинский врач рассказала, как происходит подготовка к вакцинации от коронавируса в Украине.
Украинский инфекционист Ольга Кобевко заявила, что подготовки к вакцинации от коронавируса в Украине не наблюдается.
"Сегодня говорили с представителями Pfizer о том, что они готовят вакцину в Украину не ранее 2022 года, поэтому о Pfizer и BioTech вообще говорить не будем. Знаем, что Украина заключила договор по китайской вакцине, по которой есть очень много вопросов, к сожалению. Как таковой подготовки к вакцинации не вижу, кроме того, что с начала этой недели среди медиков красной зоны начали собирать информационные данные о том, хотим ли мы вакцинироваться", — сказала она.
Инфекционист подчеркнула, что в Украине хотят прививать граждан не теми вакцинами, которые используются в развитых странах.
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"В этом информационном соглашении не указано, какой именно вакциной. Я, например, готова вакцинироваться, но качественной вакциной, которой вакцинируют во всем мире, а не исследовательскими вакцинами, которые еще не прошли третий этап проверки. Знаем, что Pfizer уже третий этап закончил, и мы видим на опыте Израиля, Германии, США. Цивилизованные страны уже начали массово вакцинироваться. Областные чиновники, как-то странно начали отказываться от вакцинации, апеллируя к тому, что болели и имеют антитела. Если они так агрессивно отказываются – стоит ли проводить такие испытания на медиках?" — сказала она, передает телеканал Украина 24.
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Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- В Украине не могут использовать ни одну из вакцин от коронавируса, которыми прививают людей в других странах. По словам заместителя главы фракции Слуга народа Александра Корниенко, пока ни одна из существующих вакцин от COVID-19 не завершила третью стадию испытаний.