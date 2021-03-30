Истекала кровью: в Киеве женщине отказали в госпитализации из-за коронавируса

Пандемия значительно осложнила предоставление жизненно важных медицинских услуг женщинам, беременным и новорожденным / Фото Reuters

В одной из столичных клиник женщине с аномальным маточным кровотечением, находящейся в полубессознательном состоянии, отказали в госпитализации. Врачи объяснили свой отказ тем, что у женщины коронавирус.

О ситуации рассказала лидер женского движения За майбутнє Ирина Суслова в Facebook. По ее словам, женщина болела COVID-19 уже 14-й день подряд и, согласно протоколу, в этот период человек не представляет никакой опасности для окружающих.

"В городе карантин — ничем не можем помочь!", — именно так сказали нашей подруге с диагнозом аномальное маточное кровотечение в одной из столичных клиник на днях и отказали в госпитализации! Что делать в такой ситуации? В буквальном смысле ее посреди ночи в полубессознательном состоянии просто выставили на улицу и предложили вызвать такси. Не оказав необходимой помощи и даже не выслушав!", — написала Суслова.

Она добавила, что пришлось совершить большое количество звонков и коммуникаций, чтобы исправить эту ситуацию.

По словам Сусловой, случай показывает глобальную проблему.

"Украинская медицинская система не готова! Бросив все силы на борьбу с коронавирусом, другие пациенты остаются один на один со своими проблемами", — отметила она.

Большинство гинекологических отделений в киевских больницах на период карантина закрыты или перепрофилированы для больных с коронавирусом. А значит, при любых осложнениях найти помощь будет крайне сложно. Активистка добавила, что пандемия значительно осложнила предоставление жизненно важных медицинских услуг женщинам, беременным и новорожденным, к тому же создала для них дополнительные риски.

Кроме того, по словам Сусловой, врачи, работающие с женщинами, больными COVID-19, должны учитывать противопоказания. Так, определенные препараты, помогающие в борьбе с коронавирусом, имеют побочные последствия и могут вызвать аномальное маточное кровотечение.

"Друзья, ни одна из стран не была готова к пандемии. Все мы сейчас еще учимся жить в новых условиях и бороться с ранее незнакомыми вызовами. Однако важно оставаться людьми и профессионалами. Каждый человек, который обращается в больницу за помощью, должен ее получить! И карантин здесь не оправдание ", — резюмировала лидер женского движения За майбутнє.

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Напомним: