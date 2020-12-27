Исторический день: в Европе началась вакцинация от коронавируса

В Европе началась вакцинация от коронавируса / Фото Reuters

27 декабря в европейских странах начали прививать граждан от коронавируса. Прививки получат определенные местными правительствами жители в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.

Единственной одобренной европейским регулятором вакциной от коронавирусной инфекции является совместная разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech — Comirnaty (BNT162b2). Об этом ранее заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении, размещенном в YouTube-канале European Commission.Для первого этапа европейской прививочной кампании ее производят на заводах Pfizer в Бельгии. Прививочная кампания для жителей самой Бельгии стартует 28 декабря.

На первом этапе каждая из стран Европейского Союза (ЕС) сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Массовые вакцинации начнутся не раньше весны.

Добавим, что накануне Венгрия первой в Евросоюзе начала массовую вакцинацию от коронавируса, опередив на один день все остальные страны ЕС.

Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее: