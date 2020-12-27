Исторический день: в Европе началась вакцинация от коронавируса

На первом этапе каждая из стран Европейского Союза сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения.
27 декабря в европейских странах начали прививать граждан от коронавируса. Прививки получат определенные местными правительствами жители в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.
Единственной одобренной европейским регулятором вакциной от коронавирусной инфекции является совместная разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech — Comirnaty (BNT162b2). Об этом ранее заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении, размещенном в YouTube-канале European Commission.Для первого этапа европейской прививочной кампании ее производят на заводах Pfizer в Бельгии. Прививочная кампания для жителей самой Бельгии стартует 28 декабря.
На первом этапе каждая из стран Европейского Союза (ЕС) сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Массовые вакцинации начнутся не раньше весны.
Добавим, что накануне Венгрия первой в Евросоюзе начала массовую вакцинацию от коронавируса, опередив на один день все остальные страны ЕС.
Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии. Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.