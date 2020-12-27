Из-за температурной прихотливости препарата в Германии забуксовала вакцинация / Reuters

27 декабря в странах Европейского Союза начали прививать граждан от коронавируса. Но в нескольких округах немецкой Баварии был отменен старт массовой вакцинации населения.

Как сообщает издание Bayerischer Rundfunk, такое решение было принято после того, как возникли подозрения о возможных нарушениях в хранении вакцин.

Проблемы были связаны с холодовой цепью – системой постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставках вакцины. Нарушения были выявлены в округах Верхняя Франкония и Швабия.

"Сегодня прививок не будет", – заявили в администрации Верхней Франконии.

Также стало известно, что власти намерены проконсультироваться по поводу своей проблемы с производителем вакцины BioNTech.

Отметим, единственной одобренной европейским регулятором вакциной от коронавирусной инфекции является совместная разработка американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Для вакцины необходима особая инфраструктура холодного хранения, ей нужна глубокая заморозка вплоть до -70 градусов.

На первом этапе каждая из стран Европейского Союза (ЕС) сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Массовые вакцинации начнутся не раньше весны.

Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее: