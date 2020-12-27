Из-за температурной прихотливости препарата в Германии забуксовала вакцинация

В нескольких округах немецкой Баварии был отменен старт массовой вакцинации населения.
27 декабря в странах Европейского Союза начали прививать граждан от коронавируса. Но в нескольких округах немецкой Баварии был отменен старт массовой вакцинации населения.
Как сообщает издание Bayerischer Rundfunk, такое решение было принято после того, как возникли подозрения о возможных нарушениях в хранении вакцин.
Проблемы были связаны с холодовой цепью – системой постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставках вакцины. Нарушения были выявлены в округах Верхняя Франкония и Швабия.
"Сегодня прививок не будет", – заявили в администрации Верхней Франконии.
Также стало известно, что власти намерены проконсультироваться по поводу своей проблемы с производителем вакцины BioNTech.
Отметим, единственной одобренной европейским регулятором вакциной от коронавирусной инфекции является совместная разработка американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Для вакцины необходима особая инфраструктура холодного хранения, ей нужна глубокая заморозка вплоть до -70 градусов.
На первом этапе каждая из стран Европейского Союза (ЕС) сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Массовые вакцинации начнутся не раньше весны.
Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии. Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.