Израиль закрыл границу для украинцев: когда пустят в страну

Израиль отменил разрешения для въезда в страну до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы Израиля.
Израиль с 4 мая запретил украинцам въезжать на свою территорию из-за пандемии коронавируса. Попасть в Израиль также не смогут граждане Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Индии, Мексики и Турции, пишет украинское посольство в Израиле.
Израиль также отменил специальные разрешения для въезда в страну до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы Израиля.
"Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения по поводу установленных ограничений", - добавили в представительстве.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Ситуация с коронавирусом в Житомирской области улучшилась, поэтому с 5 мая регион выходит из красной зоны карантина.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в четырех областях Украины, которые находятся в красной зоне карантина, наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. В ближайшие дни они смогут ослабить ограничения и выйти из этой зоны.
- В то же время в Черкасской области наблюдаются негативные тенденции в ситуации с распространением коронавируса COVID-19 – в регионе некоторые показатели превышают норму, поэтому он может пополнить красную зону карантина.
- Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.
- Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что "индийский" штамм коронавируса может представлять для нашей страны большую опасность. По его словам, количество больных в случае его попадания из-за границы будет расти.
Автор: Екатерина Трохимчук