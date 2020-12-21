Известный разработчик вакцины от коронавируса начал сотрудничество с Россией

Путин подчеркнул, что Москва будет поддерживать настрой компании Astazeneca на инвестиции в фармацевтику Российской Федерации.
Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Глава Кремля Владимир Путин в ходе подписания меморандума заявил, что три российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны.
"Российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень уже внесли заметный вклад в эту общую задачу: создали три безопасные эффективные вакцины, способные с высокой гарантией предотвращать болезнь, а в некоторых случаях — серьёзно облегчить её течение", — заявил Путин, сообщает Известия.
По его словам, Россия готова к совместной работе с другими странами, особенно для сохранения здоровья людей.
Путин подчеркнул, что Москва будет поддерживать настрой компании Astazeneca на инвестиции в фармацевтику Российской Федерации.
Кроме того, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что совместные клинические испытания "Спутника V" и вакцины от коронавируса AstraZeneca уже начались.
"Они не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологических платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи",— сказал он, его цитирует РИА Новости.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- 11 декабря фармакологическая компания AstraZeneca начала клинические испытания собственного препарата в комбинации с российской вакциной Спутник V. В исследовании примут участие добровольцы старше 18 лет.
- 8 декабря Оксфордский университет и компания AstraZeneca опубликовали результаты последнего этапа испытания. Испытания показали, что вакцина AstraZeneca в среднем эффективна в 70% случаев коронавируса.