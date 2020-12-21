Известный разработчик вакцины от коронавируса начал сотрудничество с Россией

Вакцина / Пресс-служба Минздрава России

Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Глава Кремля Владимир Путин в ходе подписания меморандума заявил, что три российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны.

"Российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень уже внесли заметный вклад в эту общую задачу: создали три безопасные эффективные вакцины, способные с высокой гарантией предотвращать болезнь, а в некоторых случаях — серьёзно облегчить её течение", — заявил Путин, сообщает Известия.

По его словам, Россия готова к совместной работе с другими странами, особенно для сохранения здоровья людей.

Путин подчеркнул, что Москва будет поддерживать настрой компании Astazeneca на инвестиции в фармацевтику Российской Федерации.

Кроме того, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что совместные клинические испытания "Спутника V" и вакцины от коронавируса AstraZeneca уже начались.

"Они не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологических платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи",— сказал он, его цитирует РИА Новости.

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