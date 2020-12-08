Известный украинский бизнесмен умер от коронавируса

О смерти бизнесмена сообщила его подруга.
Сегодня стало известно, что умер Вадим Черный. Коронавирус стал причиной смерти известного одесского бизнесмена, совладельца отеля Токио Стар, в котором произошел пожар в прошлом году.
О смерти бизнесмена сообщила его подруга Елена Орлова.
"Слушай, казалось, ты неуязвим. Мы часто ссорились на разные темы, но я всегда признавала тебя умным. Спи спокойно, мой друг, Вадим Черный", — написала Орлова в Facebook.
Знакомые погибшего публикуют обращение к нему.
В частности, журналист Всеволод Непогодин написал в Facebook: "От коронавируса умер Вадим Чёрный – одесский бизнесмен и политик, участник ток-шоу на федеральных каналах. Колоритный персонаж. Гешефтмахер, который считал себя самым умным и хотел кинуть всех и вся. Думаю, здоровье Черного пошатнулось после пребывания в СИЗО из-за пожара в его отеле Токио Стар. Мне же он навсегда запомнится как человек, превративший Греческую площадь в котлован на долгие годы и создатель лав-отеля "Зирка"… "Зирку" и Чёрного никогда не забуду. Спи спокойно, Вадим Львович…".
Напомним:
- В ночь на субботу, 17 августа 2019, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. Погибли 9 человек, 10 пострадали.
- 17 августа сотрудники полиции задержали в Одессе владельца отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.
- 19 августа Вадиму Черному, владельцу злосчастного отеля Токио стар в Одессе, прокуратура сообщила подозрение в нарушении требований пожарной безопасности.
- 27 ноября 2019 суд Одессы отпустил владельца "клоповника без окон" под домашний арест. Судья постановил, что Вадим Черный будет носить электронный браслет с системой слежения.
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- Коронавирус в Украине диагностировали еще у 10 811 человек. По состоянию на вторник, 8 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 832 758 человек.
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