Известный врач-инфекционист Голубовская слегла в больницу с COVID-19

Сейчас состояние Голубовской врачи оценивают как средней тяжести.
Коронавирус в Украине выявили у 745 тысяч человек. В том числе заболела известный врач-инфекционист Ольга Голубовская, которая является ведущим экспертом в области COVID-19.
Как сообщает ТСН, сейчас состояние Голубовской врачи оценивают как средней тяжести. Лечится врач-инфекционист в одной из частных клиник столицы.
Ольга Голубовская, профессор и завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, от самого начала пандемии является едва ли не самым узнаваемым экспертом по вопросам коронавируса. Сама врач-инфекционист практикует в Александровской больнице и консультирует больных по Covid-19 в других столичных больницах и регионах.
Заявления Голубовской о коронавирусе:
- 1 декабря известный медик-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о том, что аспирин может помочь пациентам с коронавирусом предотвратить проблемы с тромбами.
- 26 ноября главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что статистика по коронавирусу в зимние месяцы будет только ухудшаться.
- 25 ноября инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что сейчас нужна максимальная защита от коронавируса. Медик отмечает, что в обществе лучше одновременно использовать две маски.
Автор: Адриана Бубновская