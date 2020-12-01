Известный врач-инфекционист Голубовская слегла в больницу с COVID-19

Ольга Голубовская заболела коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине выявили у 745 тысяч человек. В том числе заболела известный врач-инфекционист Ольга Голубовская, которая является ведущим экспертом в области COVID-19.

Как сообщает ТСН, сейчас состояние Голубовской врачи оценивают как средней тяжести. Лечится врач-инфекционист в одной из частных клиник столицы.

Ольга Голубовская, профессор и завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, от самого начала пандемии является едва ли не самым узнаваемым экспертом по вопросам коронавируса. Сама врач-инфекционист практикует в Александровской больнице и консультирует больных по Covid-19 в других столичных больницах и регионах.

Заявления Голубовской о коронавирусе: