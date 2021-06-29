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Известный врач заявил, что осенью Украину накроет новая волна коронавируса

29 июня 2021, 09:45

Из-за небольшого охвата вакцинацией украинцы осенью столкнутся с новый всплеском заболеваемости коронавирусом.

коронавирус,медики
Известный врач заявил, что осенью Украину накроет новая волна коронавируса / Reuters

Новая вспышка коронавируса в Украине осенью практически неизбежна, рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль. Он отметил, что коронавирус Дельта более опасен, чем предыдущие версии COVID-19, им могут заражаться даже привитые первой и двумя дозами вакцины.

"Этот вариант коронавируса более заразен. Он представляет опасность для непривитых в самой большой степени. Для переболевших и тех, кто привит единичной дозой, конечно, риски ниже, чем у невакцинированых. Те, кто привились второй дозой, тоже могут ощутить его на себе, но гораздо в меньшей степени, чем предыдущие группы. В определенной степени он "обходит" и вакцины, но такие случаи редки", - рассказал Брыль в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, вакцины спасают от тяжелого течения заболевания. Непривитые с большей вероятностью заболеют более тяжело, чем привитые даже одной дозой. Поэтому прививаться необходимо.

"Тем не менее, о разработке специфической вакцины от Дельта-коронавируса пока говорить рано. Что касается специфических клинических проявлений Дельты, то они практически такие же, что и у других вариантов. Отмечается лишь, что один из первых симптомов – головная боль, боли в горле. Но это не означает, что жар и другие симптомы пропали", - уточнил врач.

Брыль подчеркнул, что вероятность новой волны заболеваемости этой осенью в Украине очень велика.

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"Есть ряд причин. Во-первых, небольшой охват вакцинацией, во-вторых, эпидемия развивается волнами. Сначала заболеваемость растет, потом вводятся карантинные ограничения, потом заболеваемость падает, но потом снова растет. Ведь вирус никуда не исчез", - сказал медик.

Коронавирус "Дельта" в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
  • По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

Дельта новости Украины коронавирус в Украине
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