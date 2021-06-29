Известный врач заявил, что осенью Украину накроет новая волна коронавируса / Reuters

Новая вспышка коронавируса в Украине осенью практически неизбежна, рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль. Он отметил, что коронавирус Дельта более опасен, чем предыдущие версии COVID-19, им могут заражаться даже привитые первой и двумя дозами вакцины.

"Этот вариант коронавируса более заразен. Он представляет опасность для непривитых в самой большой степени. Для переболевших и тех, кто привит единичной дозой, конечно, риски ниже, чем у невакцинированых. Те, кто привились второй дозой, тоже могут ощутить его на себе, но гораздо в меньшей степени, чем предыдущие группы. В определенной степени он "обходит" и вакцины, но такие случаи редки", - рассказал Брыль в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, вакцины спасают от тяжелого течения заболевания. Непривитые с большей вероятностью заболеют более тяжело, чем привитые даже одной дозой. Поэтому прививаться необходимо.

"Тем не менее, о разработке специфической вакцины от Дельта-коронавируса пока говорить рано. Что касается специфических клинических проявлений Дельты, то они практически такие же, что и у других вариантов. Отмечается лишь, что один из первых симптомов – головная боль, боли в горле. Но это не означает, что жар и другие симптомы пропали", - уточнил врач.

Брыль подчеркнул, что вероятность новой волны заболеваемости этой осенью в Украине очень велика.

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"Есть ряд причин. Во-первых, небольшой охват вакцинацией, во-вторых, эпидемия развивается волнами. Сначала заболеваемость растет, потом вводятся карантинные ограничения, потом заболеваемость падает, но потом снова растет. Ведь вирус никуда не исчез", - сказал медик.

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