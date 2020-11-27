УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Известный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V

27 ноября 2020, 18:46

Сам журналист называет две возможных причины, почему вакцинация не сработала.

Коронавирус в России - Известный журналист заболел, несмотря на Спутник V
Коронавирус в России: Известный журналист заболел, несмотря на Спутник V / Reuters

В России продолжают заражаться коронавирусом люди, которые вакцинированы Спутником V (российской вакциной от COVID-19).

На этот раз о неудачной вакцинации у себя в Twitter сообщил известный российский журналист Алексей Пивоваров. Он заболел спустя два месяца после того, как была сделана прививки. На данный момент чувствует он себя "терпимо".

"Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом", – признался Пивоваров.

Читайте такжеПочему Путин испугался привиться своей вакцинойСам журналист называет две возможных причины, почему вакцинация не сработала.

"Вот – опытным путем установил, что это было плацебо. Либо Спутник в моем случае не сработал", – пожаловался парень.

Ранее врач объяснила, почему вакцина не остановит пандемию COVID-19. Катерина Булавинова призвала решать проблему с дефицитом кислорода.

Коронавирус в России - Известный журналист заболел, несмотря на Спутник V

Росссийская вакцина против коронавируса: последние новости

  • Единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса - это российский препарат Спутник V. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
  • О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Эффективность российской вакцины от коронавируса Спутник V в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • Эти сообщения появились на фоне информации о том, что три медика в Алтайском крае заразились COVID-19 после прививки российской вакциной Спутник V.

Пивоваров коронавирус коронавирус в России коронавирус новости российская вакцина вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Известный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действийЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявлениеТотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдаунаГолодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна Зеленский пообещал миллиону украинцев по 8 тысяч гривен: кто получит деньгиЗеленский пообещал миллиону украинцев по 8 тысяч гривен: кто получит деньги "Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун"Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун
Следующий материал

Последние новости

18:46
Известный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V
18:43
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США Видео
18:30
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
18:24
Создатели Silent Hill работают над таинственной игрой для PlayStation 5
18:23
Гороскоп на декабрь 2020: один знак Зодиака предупредили об атаке COVID-19
Реклама
18:09
"Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима
17:52
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
17:34
В Минздраве сделали заявление о новой стратегии по борьбе с COVID-19 в Украине Видео
17:33
Эксперты рассказали, как не попасть в ловушку злоумышленников в Черную пятницу
17:29
"Перенести войну внутрь страны": Пашинян разразился угрозами из-за Карабаха Видео
17:19
Локдаун на Новый год: Ляшко дал неожиданный прогноз Видео
17:15
Минздрав изменил список "красной зоны" : в какие страны можно ехать
17:09
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
17:01
Главы команда Xbox рассказал, что он думает о контроллере DualSense для PlayStation 5
16:50
Воспаление почек: симптомы, причины и способы лечения Видео
16:40
"Надо душить Беларусь": Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины Видео
16:34
Когда в Украине введут локдаун: названы ключевые даты Видео
16:11
Как вам такой ведьмак? Художник представил, как мог бы выглядеть Мадс Миккельсен в образе Геральта Фото
15:59
Лукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом" Видео
15:48
"Давайте вводить": в партии Зеленского дали "зеленый свет" локдауну Видео
Реклама
15:48
Расходы на Пенсионный фонд порежут: сколько хотят сэкономить на пенсионерах
15:48
Война власти и КСУ: Зеленский внес в Раду новый проект закона по е-декларациям Видео
15:40
Священник объяснил, от чего на самом деле велит отказаться Рождественский пост 2020 Видео
15:32
Тихановская рассказала о приглашении от Байдена на инаугурацию
15:22
Будьте осторожны: Sony жестоко наказывает владельцев PS5 за использование уязвимости консоли Видео
15:12
2021 - год кого это будет, и в чем встречать Новый год
15:07
"Любовница Путина и третья дочь": эксперт назвал причину слива "компромата"
15:02
Лукашенко обнародовал "сводки КГБ" и рассказал об армии для свержения режима Беларуси Видео
15:01
"Дети не должны страдать": министр образования разругал плохие учебники Видео
14:57
С Javelin и дронами Bayraktar: на Николаевщине ВСУ провели масштабные учения Видео
14:43
Рак рта: врач указала на симптомы, которые могут спасти жизнь Видео
14:23
Данилов назвал условие введения тотального карантина Видео
14:13
Брежнева без лифчика снялась в откровенной фотосессии
14:12
Информационный блиц по Cyberpunk 2077 – всё, что вы могли пропустить за неделю Видео
14:09
Рост минималки в Украине до 6,5 тысяч перенесли на конец 2021 года Видео
14:03
Депутат сказал, какой локдаун в Киеве угомонит COVID-19 Видео
14:00
Опасность для Беларуси: Лукашенко раскрыл планы по новой Конституции Видео
13:47
Остановка транспорта во время локдауна: Кличко рассказал, к чему готовиться Видео
13:37
Молодой любовник и высокий пост: астролог составил прогноз для Тимошенко
13:30
В СНБО рассказали, каким будет новое решение по Донбассу Видео
Реклама
13:27
Почему карантин на новогодние праздники - полная чушь мнение
13:23
Аденовирусная инфекция: причины возникновения и симптомы Видео
12:58
Локдаун не поможет: экс-главный санврач предупредил о третьей волне COVID-19 Видео
12:55
Аналитик спрогнозировал курс доллара на начало декабря
12:55
Бренд смартфонов Redmi представил новую серию Redmi Note 9 на любой вкус и кошелек
12:23
Введение локдауна: в Кабмине сориентировали по возможным срокам
12:15
Украине нужен локдаун: Рубан объяснил неизбежность ужесточения карантина Видео
12:04
К чему снятся мухи: толкование раздражающего сна Видео
12:02
Звезда сериала Друзья Мэттью Перри решил впервые жениться
11:58
Украинские копы пересядут на гироскутеры и электросамокаты: что известно Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять