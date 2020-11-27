Известный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V

Сам журналист называет две возможных причины, почему вакцинация не сработала.
В России продолжают заражаться коронавирусом люди, которые вакцинированы Спутником V (российской вакциной от COVID-19).
На этот раз о неудачной вакцинации у себя в Twitter сообщил известный российский журналист Алексей Пивоваров. Он заболел спустя два месяца после того, как была сделана прививки. На данный момент чувствует он себя "терпимо".
"Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом", – признался Пивоваров.
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"Вот – опытным путем установил, что это было плацебо. Либо Спутник в моем случае не сработал", – пожаловался парень.
Ранее врач объяснила, почему вакцина не остановит пандемию COVID-19. Катерина Булавинова призвала решать проблему с дефицитом кислорода.
Росссийская вакцина против коронавируса: последние новости
- Единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса - это российский препарат Спутник V. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
- О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины от коронавируса Спутник V в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Эти сообщения появились на фоне информации о том, что три медика в Алтайском крае заразились COVID-19 после прививки российской вакциной Спутник V.