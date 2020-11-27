Известный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V

Коронавирус в России: Известный журналист заболел, несмотря на Спутник V / Reuters

В России продолжают заражаться коронавирусом люди, которые вакцинированы Спутником V (российской вакциной от COVID-19).

На этот раз о неудачной вакцинации у себя в Twitter сообщил известный российский журналист Алексей Пивоваров. Он заболел спустя два месяца после того, как была сделана прививки. На данный момент чувствует он себя "терпимо".

"Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом", – признался Пивоваров.

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"Вот – опытным путем установил, что это было плацебо. Либо Спутник в моем случае не сработал", – пожаловался парень.

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