К концу лета штамм коронавируса Дельта в Украине будет доминирующим - Ляшко

Ляшко заявил, что к концу лета штамм коронавируса Дельта в Украине будет доминирующим / УНИАН

В Украине присутствует опасный индийский штамм коронавируса Дельта. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.

"В Украине есть штамм Дельта, как и многие другие штаммы. Коронавирус имеет уже более 12 тысяч мутаций. Еще месяц – два, и штамм Дельта вытеснит остальные штаммы", - сказал министр здравоохранения в эфире телеканала "Украина".

В то же время глава Минздрава отметил, что вакцинация населения остается в приоритете.

Он сообщил, что в мире низкое количество госпитализаций людей, которые дважды получили прививки.

"Мы сегодня иначе готовим системы кислородного обеспечения. 700 млн гривен были выделены на кислородные концентраторы. И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", - добавил глава Минздрава.

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Справка

Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из штаммов вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19.

Впервые обнаружен и описан в Индии.

У дельта-штамма выявлена мутация P681R. В результате изменён небольшой фрагмент S-белка, а вирус стал более заразным.

Передача происходит в разных возрастных группах, включая лиц от 12 до 20 лет. Инкубационный период составляет не 3—7 дней, а 1—3 дня. Также отмечается повышенная вирусная нагрузка (по сравнению с другими штаммами). Период выведения возбудителя из организма составляет 13—15 дней, в то время как для других штаммов он составляет 7—9 дней.

Вызывает простудные симптомы в тяжелой форме, включая недомогание, повышенную температуру, мигрень (головную боль), боль в горле, кашель и ринит. Риск госпитализации по сравнению с альфа-штаммом выше в 1,85 раза, сообщает Википедия.

Коронавирус Дельта в Украине – о чем сообщалось ранее:

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

По состоянию на 15 июля в Украине официально зафиксировано 4 варианта коронавируса, модификация которых характерна для штамма Дельта.