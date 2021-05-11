К Украине подступает самый опасный вид COVID-19: в Минздраве рассказали об угрозе

Максим Степанов рассказал об угрозе индийского штамма короравируса / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина преодолела третью волну коронавируса, но расслабляться еще рано.

Как рассказал министр здравоохранения на брифинге 11 мая, не исключено наступление четвертой волны пандемии коронавируса. По его словам, к украинским границам подступает наиболее опасная разновидность COVID-19 - индийский штамм, который бьет не только по легким и печени, но и кишечно-желудочному тракту. Степанов добавил, что индийские СМИ пишут даже о случаях слепоты.

Кроме того, Степанов заявил, что в этом году в Украину совокупно ожидается поставка 40 млн вакцин: восемь - в рамках глобальной инициативы Covax, еще 32 - по прямым контрактам.

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