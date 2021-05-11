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К Украине подступает самый опасный вид COVID-19: в Минздраве рассказали об угрозе

11 мая 2021, 10:23
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Индийский штамм коронавируса очень опасен. Его особенности раскрыл министр здравоохранения Максим Степанов.

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Максим Степанов рассказал об угрозе индийского штамма короравируса / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина преодолела третью волну коронавируса, но расслабляться еще рано.

Как рассказал министр здравоохранения на брифинге 11 мая, не исключено наступление четвертой волны пандемии коронавируса. По его словам, к украинским границам подступает наиболее опасная разновидность COVID-19 - индийский штамм, который бьет не только по легким и печени, но и кишечно-желудочному тракту. Степанов добавил, что индийские СМИ пишут даже о случаях слепоты.

Кроме того, Степанов заявил, что в этом году в Украину совокупно ожидается поставка 40 млн вакцин: восемь - в рамках глобальной инициативы Covax, еще 32 - по прямым контрактам.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро вторника, 11 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 208 жителей страны. Всего с начала эпидемии заболели 2 124 535 человек.
  • 865 590 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
  • Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать до августа.
  • Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась – по состоянию на 8 мая ни в одном регионе не действовали ограничения красной зоны карантина.
  • Украину ждет еще не одна волна COVID-19. Как считает президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, опасная волна коронавируса возникнет из-за низкого уровня вакцинации граждан.

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