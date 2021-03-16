Кабмин экстренно обратился к мэрам городов из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Министр Кабмина Олег Немчинов отметил, что в "оранжевой" зоне карантина действуют ограничения "желтой" зоны.
Из-за ухудшения ситуации с опасным коронавирусом в Украине, Кабмин срочно обратился к мэрам городов - местным властям регионов из "оранжевой" зоны карантина напомнили о необходимости усилить меры контроля над карантином.
Министр Кабмина Олег Немчинов отметил, что в "оранжевой" зоне карантина действуют ограничения "желтой" зоны. Кроме этого вводятся усиленные меры контроля за соблюдением карантина, готовностью учреждений здравоохранения к приему больных на COVID-19, а также выявлением и регистрацией лиц с подозрением на коронавирус.
Напомним, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". "Зеленая" зона позволяет ослабить карантинные ограничения. "Желтая" является базовой и действует на территории всей страны. "Оранжевая" - зона риска. В "красной" зоне вводится жесткий карантин.
В "желтой" зоне запрещены:
- перевозка пассажиров в общественном транспорте - только по числу сидячих мест;
- размещение посетителей в заведениях общепита - не более 4 взрослых за столом, расстояние между столами - не менее 2 метров;
- кинотеатры, театры и прочие заведения культуры могут работать при 50% заполненности зала;
- запрещена работа дискотек, ночных клубов;
- учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;
- запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных заведениях;
- запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;
- приостанавливаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным);
- запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты;
- запрещено нахождение в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;
- запрещено самовольно покидать места самоизоляции;
- иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- Верховной Раде, Кабмину или СНБО следует провести срочное заседание с целью подготовки специального плана действий на случай запуска нового жесткого карантина в Украине. Локдаун становится все более вероятным – Украина уже находится среди лидеров европейских стран по распространению коронавирусной инфекции, заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.