Кабмин экстренно обратился к мэрам городов из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Кабмин обратился к мэрам из-за коронавируса / УНИАН

Из-за ухудшения ситуации с опасным коронавирусом в Украине, Кабмин срочно обратился к мэрам городов - местным властям регионов из "оранжевой" зоны карантина напомнили о необходимости усилить меры контроля над карантином.

Министр Кабмина Олег Немчинов отметил, что в "оранжевой" зоне карантина действуют ограничения "желтой" зоны. Кроме этого вводятся усиленные меры контроля за соблюдением карантина, готовностью учреждений здравоохранения к приему больных на COVID-19, а также выявлением и регистрацией лиц с подозрением на коронавирус.

Напомним, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". "Зеленая" зона позволяет ослабить карантинные ограничения. "Желтая" является базовой и действует на территории всей страны. "Оранжевая" - зона риска. В "красной" зоне вводится жесткий карантин.

В "желтой" зоне запрещены:

перевозка пассажиров в общественном транспорте - только по числу сидячих мест;

размещение посетителей в заведениях общепита - не более 4 взрослых за столом, расстояние между столами - не менее 2 метров;

кинотеатры, театры и прочие заведения культуры могут работать при 50% заполненности зала;

запрещена работа дискотек, ночных клубов;

учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;

запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных заведениях;

запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;

приостанавливаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным);

запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты;

запрещено нахождение в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;

запрещено самовольно покидать места самоизоляции;

иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса.

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