Кабмин изменил правила адаптивного карантина: что разрешили

Кабмин изменил ограничения адаптивного карантина / УНИАН

Кабмин вновь изменил правила адаптивного карантина в Украине - в частности, теперь рестораном разрешили работать круглосуточно, говорится в постановлении Кабмина от 7 июня.

В Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания. Однако при условии, что на одного человека будет выделено 4 квадратных метра площади здания, территории или при заполненности на более двух третей мест.

При этом работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метров.

Кроме того, ограничения не применяются, если у всех участников и организаторов мероприятия отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР или экспресс-тест, который был проведен не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение двух доз вакцины.

Также в кинотеатрах и других учреждениях культуры разрешено принимать посетителей при наполненности залов не более чем на две трети мест.

Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов ранее говорил, что карантин в Украине может быть продлен и после 30 июня. По словам чиновника, ситуация зависит от самих украинцев, которые должны соблюдать профилактические меры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что карантинные меры в Украине, скорее всего, будут продлены. Глава правительства подтвердил свой предыдущий прогноз, согласно которому государство будет жить в условиях противоэпидемиологических ограничений в течение 2 лет.

Глава Минздрава Виктор Ляшко не исключил ослабления карантина в Украине на летний период. Министр полагает, что при условии стабилизации ситуации ограничительные меры можно смягчить.