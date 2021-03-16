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Кабмин предложил освободить производителей COVID-вакцин от ответственности за последствия прививок

16 марта 2021, 10:03
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Решение обусловлено участием Украины в программе COVAX, благодаря которой страна получит вакцину от коронавируса.

Вакцина
Производителей вакцин могут освободить от ответственности за последствия прививок / Reuters

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, который освобождает производителя вакцин от любой ответственности за последствия их применения.

Документ под номером 5247 обнародован на сайте парламента. Согласно проекту закона, предлагается внести изменения в статью 9-2 Закона Украины О лекарственных средствах.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что такое решение обусловлено участием Украины в программе COVAX, благодаря которой страна получит вакцину от коронавируса.

Авторы документа отмечают, что вакцины от COVID-19 разрабатывались в условиях пандемии, которые считаются экстренными, потому участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин.

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Проблемы с вакциной AstraZenecа - о чем ранее писал Главред:

  • Вакцина от коронавируса совместной разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа оказалась в центре внимания из-за сообщений о побочных эффектах в виде образования тромбов. Ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca.
  • В Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
  • Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
  • Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca после того, как стало известно о тромбах у людей в Норвегии, получивших препарат.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются у 0,8% привитых граждан, но тяжелых случаев нет.

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