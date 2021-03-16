Кабмин предложил освободить производителей COVID-вакцин от ответственности за последствия прививок

Производителей вакцин могут освободить от ответственности за последствия прививок / Reuters

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, который освобождает производителя вакцин от любой ответственности за последствия их применения.

Документ под номером 5247 обнародован на сайте парламента. Согласно проекту закона, предлагается внести изменения в статью 9-2 Закона Украины О лекарственных средствах.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что такое решение обусловлено участием Украины в программе COVAX, благодаря которой страна получит вакцину от коронавируса.

Авторы документа отмечают, что вакцины от COVID-19 разрабатывались в условиях пандемии, которые считаются экстренными, потому участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин.

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