Кабмин принял решение по регистрации российской вакцины

Правительство строго-настрого запретило регистрацию на территории Украины препаратов от коронавируса российского производства.
Сегодня Кабмин запретил регистрацию на территории нашей страны вакцины от коронавируса российского производства из-за того, что это государство - агрессор.
В постановлении правительства, которое сегодня было обнародовано на сайте ведомства, указано, что вопрос ответственности производителей вакцин регулируется договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX. А проведение экспертной оценки соотношения польза / риск и проверки материалов на их подлинность при государственной регистрации вакцин возлагается на государственный экспертный центр Минздрава.
"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается", - говорится в постановлении.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- В конце октября 2020 года стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.