Кабмин принял решение по регистрации российской вакцины

Кабмин запретил регистрацию вакцины из России / Reuters

Сегодня Кабмин запретил регистрацию на территории нашей страны вакцины от коронавируса российского производства из-за того, что это государство - агрессор.

В постановлении правительства, которое сегодня было обнародовано на сайте ведомства, указано, что вопрос ответственности производителей вакцин регулируется договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX. А проведение экспертной оценки соотношения польза / риск и проверки материалов на их подлинность при государственной регистрации вакцин возлагается на государственный экспертный центр Минздрава.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается", - говорится в постановлении.

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