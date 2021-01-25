Кабмин возвращает старый карантин: самое важное о новых запретах

Какие запреты готовит новый карантин в Украине – разобрался Главред.
Карантин в Украине смягчили с 25 января, однако в ближайшее время Кабмин может ввести полноценный адаптивный карантин. То есть вместо оранжевой зоны по всей Украине – снова будет разделение на четыре: желтая, оранжевая и красная.
Какие действуют карантинные ограничения в Украине сегодня
Главные ограничения касаются:
- количества людей в одном месте: заполненность кинотеатров не более чем на 50%, в транспорте – лишь сидячие места, религиозные мероприятия не больше 20 человек и т.д.;
- работы развлекательных заведений, в частности, дискотек (запрещены полностью) и общественного питания (только с 07:00 до 22:00 –кроме доставки и заказов навынос);
- учебного процесса – не больше 20 человек в группах;
- если в детсаду или в школе заболеет половина детей и педагогов – его закрывают на карантин.
Какие ограничения собираются ввести
Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что в Украине вернут адаптивный карантин, если того потребует эпидемиологическая ситуация.
"В течение недели мы проанализируем ситуацию, в том числе в разрезе регионов, где и какая эпидемиологическая ситуация. Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину", – заявил Степанов.
После чего разделять регионы на зоны будут по следующему принципу:
1. Зеленая зона – регионы, где нет всплеска COVID-19, а занятость коек в больницах не превышает 5%.
Запрещено:
- находиться в общественных зданиях и транспорте без маски или респиратора;
- проведение массовых мероприятий (не более одного человека на пять квадратов площади);
- перевозить пассажиров в транспорте не на сидячих местах;
- кинотеатрам – работать с заполненностью более 50%;
- учебным учреждениям – работать, если на самоизоляции из-за COVID-19 находится меньше 50% детей или персонала;
- работа ночных клубов и других развлекательных заведений – полностью.
2. Желтая зона – если тут заболеваемость растет пять дней подряд, а занятость коек — от 5 до 50%, не считая детских и родильных отделений.
К ограничениям зеленой зоны добавляется запрет посещать заведения социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, что предоставляют кризисные услуги).
3. Оранжевая зона – если занятость больничных коек составляет 50-75%, не считая детских и родильных отделений.
Запрещается:
- плановая госпитализация в больницах;
- работа хостелов, турбаз и пр. – за исключением гостиниц;
- работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры;
- в ночное время работа развлекательных заведений и ресторанов (с 22:00 до 07:00);
- массовые мероприятия – кроме случаев, когда на каждого человека приходится 20 квадратных метров площади, а общее число участников не превышает 100 человек;
Сюда же добавляются все ограничения желтой и зеленой зон.
4. Красная зона – больше 320 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей в течение двух недель, а занятость коек превышает 75%, не считая детских и родильных отделений.
Запрещается:
- работа общественного транспорта и торговых центров, кафе и ресторанов;
- посещать образовательные учреждения и учреждения сферы культуры, кинотеатры.
Сюда же добавляются все ограничения желтой и зеленой зон.
Карантин в Украине: новости
- Стало известно, как работают школы, детсады и вузы после локдауна: все запреты и ограничения. Школьники и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению.
- Введение жестких карантинных ограничений весной в Украине не ожидается. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, для этого был введен локдаун с 8 по 24 января.
- Названо условие введения жесткого карантина. Нынешние ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года.