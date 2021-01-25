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Кабмин возвращает старый карантин: самое важное о новых запретах

25 января 2021, 18:13

Какие запреты готовит новый карантин в Украине – разобрался Главред.

Карантин в Украине - какие запреты готовит Кабмин
Карантин в Украине - какие запреты готовит Кабмин / УНИАН

Карантин в Украине смягчили с 25 января, однако в ближайшее время Кабмин может ввести полноценный адаптивный карантин. То есть вместо оранжевой зоны по всей Украине – снова будет разделение на четыре: желтая, оранжевая и красная.

Какие действуют карантинные ограничения в Украине сегодня

Главные ограничения касаются:

  • количества людей в одном месте: заполненность кинотеатров не более чем на 50%, в транспорте – лишь сидячие места, религиозные мероприятия не больше 20 человек и т.д.;
  • работы развлекательных заведений, в частности, дискотек (запрещены полностью) и общественного питания (только с 07:00 до 22:00 –кроме доставки и заказов навынос);
  • учебного процесса – не больше 20 человек в группах;
  • если в детсаду или в школе заболеет половина детей и педагогов – его закрывают на карантин.

Какие ограничения собираются ввести

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что в Украине вернут адаптивный карантин, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

"В течение недели мы проанализируем ситуацию, в том числе в разрезе регионов, где и какая эпидемиологическая ситуация. Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину", – заявил Степанов.

После чего разделять регионы на зоны будут по следующему принципу:

1. Зеленая зона – регионы, где нет всплеска COVID-19, а занятость коек в больницах не превышает 5%.

Запрещено:

  • находиться в общественных зданиях и транспорте без маски или респиратора;
  • проведение массовых мероприятий (не более одного человека на пять квадратов площади);
  • перевозить пассажиров в транспорте не на сидячих местах;
  • кинотеатрам – работать с заполненностью более 50%;
  • учебным учреждениям – работать, если на самоизоляции из-за COVID-19 находится меньше 50% детей или персонала;
  • работа ночных клубов и других развлекательных заведений – полностью.

2. Желтая зона – если тут заболеваемость растет пять дней подряд, а занятость коек — от 5 до 50%, не считая детских и родильных отделений.

К ограничениям зеленой зоны добавляется запрет посещать заведения социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, что предоставляют кризисные услуги).

3. Оранжевая зона – если занятость больничных коек составляет 50-75%, не считая детских и родильных отделений.

Запрещается:

  • плановая госпитализация в больницах;
  • работа хостелов, турбаз и пр. – за исключением гостиниц;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры;
  • в ночное время работа развлекательных заведений и ресторанов (с 22:00 до 07:00);
  • массовые мероприятия – кроме случаев, когда на каждого человека приходится 20 квадратных метров площади, а общее число участников не превышает 100 человек;

Сюда же добавляются все ограничения желтой и зеленой зон.

4. Красная зона – больше 320 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей в течение двух недель, а занятость коек превышает 75%, не считая детских и родильных отделений.

Запрещается:

  • работа общественного транспорта и торговых центров, кафе и ресторанов;
  • посещать образовательные учреждения и учреждения сферы культуры, кинотеатры.

Сюда же добавляются все ограничения желтой и зеленой зон.

Карантин в Украине: новости

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