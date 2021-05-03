Как бороться с одышкой после коронавируса - советы врача

После перенесенной инфекции в организме может возникнуть нарушения / УНИАН

Терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, что нужно делать пациентам, которые переболели коронавирусом и страдают от слабости и одышки.

Прежде всего медик посоветовала проконсультироваться у врача-терапевта или кардиолога. Он снимет ЭКГ (электрокардиографию, - ред.), определит сатурацию крови и назначит другие обследования, чтобы выявить легочную или сердечную недостаточность, передают Факты.

"Еще лет сто назад ученые описали вторичную вегетососудистую дистонию – функциональное нарушение работы вегетативной нервной системы, которая регулирует работу сердца и многих других органов. Нарушения могут возникать после перенесенной инфекции", – отметила Амосова.

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Как сообщал Главред, ранее Екатерина Амосова объяснила, что такое "длинный ковид" и рассказала, какими могут быть последствия перенесенного коронавируса для организма.

Лечение коронавируса и последствия COVID-19