Как британский вирус-"мутант" повлияет на продолжительность пандемии: ученый дал прогноз

Вирусолог объяснил, почему новый штамм быстро распространился в Великобритании.
Мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не повлияет на то, что пандемия COVID-19 растянется во времени, а зараженных опасной болезнью станет больше.
Такое мнение высказал академик РАН Виталий Зверев, передает Парламентская газета.
"На мой взгляд, пока нет оснований считать, что этот штамм распространяется быстрее. Во многом это всё же зависит от тех условий, которые созданы для его распространения в той или иной стране", - отметил он.
По словам Зверева, Великобритания поздно ввела карантин, поэтому вирус может распространяться быстрее не из-за более высокой контагиозности, а из-за несоблюдения гражданами элементарных правил.
"Мне кажется, ничего страшного не происходит, и говорить, что пандемия растянется, причин нет. Единственное, надо соблюдать установленные правила: маски, дистанция, отсутствие крупных мероприятий со скоплением людей. Если это будет, то ничего не растянется, процесс будет идти так, как он сейчас идёт", - добавил академик.
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Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- Мутировавший COVID-19 связали с неким пациентом из Кента. Считается, что это первый случай появления в мире нового штамма коронавируса.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Позже ученые выяснили, почему вирус-"мутант" более заразен.
- Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-"мутант" более склонен к заражению детей.