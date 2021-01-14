Как британский вирус-"мутант" повлияет на продолжительность пандемии: ученый дал прогноз

Нет оснований считать, что новый штамм распространяется быстрее, считает Зверев / УНИАН

Мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не повлияет на то, что пандемия COVID-19 растянется во времени, а зараженных опасной болезнью станет больше.

Такое мнение высказал академик РАН Виталий Зверев, передает Парламентская газета.

"На мой взгляд, пока нет оснований считать, что этот штамм распространяется быстрее. Во многом это всё же зависит от тех условий, которые созданы для его распространения в той или иной стране", - отметил он.

По словам Зверева, Великобритания поздно ввела карантин, поэтому вирус может распространяться быстрее не из-за более высокой контагиозности, а из-за несоблюдения гражданами элементарных правил.

"Мне кажется, ничего страшного не происходит, и говорить, что пандемия растянется, причин нет. Единственное, надо соблюдать установленные правила: маски, дистанция, отсутствие крупных мероприятий со скоплением людей. Если это будет, то ничего не растянется, процесс будет идти так, как он сейчас идёт", - добавил академик.

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