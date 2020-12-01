Как будет работать транспорт во время локдауна​: Степанов рассказал детали

Степанов назвал причину, почему транспорт в Украине во время локдауна останавливать не будут.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в случае введения локдауна в Украине общественный транспорт останавливать не планируют, поскольку во время жесткого карантина его работа не повлияет на эпидемиологическую ситуацию.
По его словам, жесткий карантин хотят ввести только для того, чтобы сбить рост заболеваемости COVID-19. Это поможет уменьшить нагрузку на медицинскую систему. Это главный показатель, который Минздрав берет во внимание, прежде чем рекомендовать вводить карантин.
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"Транспорт нужен будет для работников критической инфраструктуры, тех же аптек, магазинов. Но при этом практически все будет закрыто и в транспорте намного меньше станет людей. С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часа пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", – сказал Степанов в эфире телеканала Украина 24.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На территории Украины продолжает действовать общенациональный карантин до 31 декабря 2020 года.
- В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине с 11 по 29 ноября был введен режим карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям не работали заведения общепита и торгово-развлекательной сферы.
- СМИ сообщали, что в среду, 2 декабря, глава правительства Денис Шмыгаль может назвать сроки введения жесткого карантина в Украине. Предположительно, украинцев ждет локдаун на 2-3 недели.
- По информации источников, в Кабмине уже согласовали вопрос усиления карантину. Ориентировочные сроки – с 23 декабря по 15 января.