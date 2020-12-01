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Как будет работать транспорт во время локдауна​: Степанов рассказал детали

1 декабря 2020, 19:10

Степанов назвал причину, почему транспорт в Украине во время локдауна останавливать не будут.

Как будет работать транспорта во время локдауна / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в случае введения локдауна в Украине общественный транспорт останавливать не планируют, поскольку во время жесткого карантина его работа не повлияет на эпидемиологическую ситуацию.

По его словам, жесткий карантин хотят ввести только для того, чтобы сбить рост заболеваемости COVID-19. Это поможет уменьшить нагрузку на медицинскую систему. Это главный показатель, который Минздрав берет во внимание, прежде чем рекомендовать вводить карантин.

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"Транспорт нужен будет для работников критической инфраструктуры, тех же аптек, магазинов. Но при этом практически все будет закрыто и в транспорте намного меньше станет людей. С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часа пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", – сказал Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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