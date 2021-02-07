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Как будет развиваться эпидемия COVID-19 в Украине: врач раскрыл два сценария

7 февраля 2021, 11:50

Если действительно переболела половина населения, то ничего страшного уже не случится, уверен Евгений Дубровский.

коронавирус, карантин
Коронавирус в Украине заразил более 1,2 млн людей / Reuters

Врач-инфекционист крупнейшего ковидного госпиталя Украины Евгений Дубровский считает, что эпидемия коронавируса в Украине может развиваться по двум сценариям. Первый – заболеваемость пойдет на спад с весны 2021, второй – больных COVID-19 станет больше из-за новых штаммов инфекции.

"Мнения разделились на два лагеря. Одни считают, что из-за мутаций вируса и непонятного ответа нашей иммунной системы на них – худшее впереди. Мол, Украину может ожидать то, что сейчас происходит в Великобритании или в Штатах. Вторая позиция, что самое страшное позади, переломный момент был в ноябре-декабре", – рассказал Дубровский, передает Obozrevatel.

При этом врач уверен, что если действительно переболела половина населения, то ничего страшного уже не случится, поскольку не доказано повторное инфицирование новыми штаммами.

"Мутации вируса не направлены на то, чтобы он стал более злым или жестоким. Чтобы выжить, ему наоборот стоит ослабевать. По аналогии, например, герпесвирусы, вирус гепатита С и ВИЧ работают так, чтобы как можно дольше жить в организме человека. Думаю, самое страшное в Украине уже позади. Но посмотрим", – резюмировал врач.

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Коронвирус в Украине – свежая статистика

По состоянию на утро воскресенья, 7 февраля, в Украине выявили еще 3370 новых случаев коронавирусной болезни.

В частности, заболели 188 детей и 96 медработников. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г. Киев (197).

Госпитализованы за последние 24 часа 1869 человек; летальных случаев - 81; выздоровели - 2297 человек.

За все время пандемии в Украине всего заболели – 1 244 849 человек; выздоровели – 1 073 046 человек; летальных случаев – 23 597.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

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