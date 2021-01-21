Как быстро пойти на поправку после COVID-19: врач дала советы

Чтобы восстановление организма после болезни прошло быстрее, нужно не залеживаться.
Врач-пульмонолог, заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники Феофания Светлана Гук дала украинцам полезные советы, как быстро восстановиться после коронавируса.
Повышенная усталость - одно из последствий болезни. Однако медик посоветовала продолжать физическую активность и не залеживаться долго, передают Факты.
"У пациентов, болевших тяжело, но без осложнений, возникает невероятная слабость: и физическая, и моральная, вплоть до депрессии. Нужно, чтобы близкие и друзья "шевелили" выздоравливающего человека, у которого большое желание лечь на бочок, укрыться одеялком и ждать, когда придет здоровье", – пояснила Гук.
По ее словам, плохое самочувствие пациента вполне объяснимо - детренированность делает его мышцы дряблыми, а из-за потери аппетита усиливается белковое голодание. Однако даже в состоянии дискомфорта важно "заставить себя делать то, что можете".
"Не в силах прогуляться по парку – пройдите по комнате, постойте на балконе, помашите руками. Организм откликнется – с каждым днем будет все легче", – отметила врач.
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