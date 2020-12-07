Как быстро восстановить обоняние после COVID-19: медики назвали простой способ

Как вернуть обоняние после COVID-19 / pixabay

Одними из самых неприятных симптомов коронавируса являются потеря нюха и вкуса. Однако, учение утверждают, что можно ускорить возвращение нюха специальными упражнениями.

Чтобы быстро восстановить нюх ученые рекомендуют делать специальные упражнения, и тренировать навыки. Нужно вдыхать четыре разных запаха в день, в течение несколько недель. Между тренировками нужно обязательно делать промежутки. Запахи нужно выбирать яркие – цитрусовые, кофе, цветочные.

"Этот метод направлен на выздоровление и основывается на способности мозга нейропластично реорганизовываться", - отмечают ученые, пишет News Medical.​

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Как заявили ученые в своем исследовании, группе добровольцев давали в течение нескольких недель различные наборы для возврата обоняния: эвкалипт, лимон, розу, корицу, шоколад, кофе, лаванду, клубнику, мед и тимьян. У большинства участников обоняние восстановилось.

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