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Как долго COVID-19 будет "кошмарить" Украину: медик дала прогноз

1 февраля 2021, 05:03
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В феврале 2021 возможен рост заболеваемости коронавирусом.

коронавирус
Спасет общество от COVID-19 лишь коллективный иммунитет / Фото Reuters

Коронавирус в Украине заразил более 1,2 миллиона людей. В феврале 2021 возможен рост заболеваемости COVID-19. Такой прогноз озвучила врач-пульмонолог Светлана Гук и рассказала, как долго инфекция будет путешествовать в обществе.

По ее словам, пока что пандемию коронавируса не удалось преодолеть, передает Obozrevatel.

"Нам удалось уменьшить количество заболеваний на единицу времени, то есть растянуть эту пандемию, но никогда не шла речь о том, что какие-то карантинные меры могут ее прекратить", – отметила врач.

Гук считает, что спасет общество от COVID-19 лишь коллективный иммунитет.

"Пока не будет создан коллективный иммунитет – естественным или естественно-искусственным, за счет вакцинации, путем – эта инфекция будет путешествовать в обществе. Мы будем видеть увеличение и уменьшение количества зараженных людей", – объяснила медик.

По ее прогнозам, после того как жесткие карантинные меры отменят, будет фиксироваться рост зараженных коронавирусом.

"Я надеюсь, что уровень заболеваемости не будет высоким, но, тем не менее, я думаю, это закономерно, что мы увидим рост заболеваемости", - добавила врач.

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Коронавирус в Украине - новости:

  • 2021 год станет годом окончания пандемии. При этом для стран, которые ввели массовую вакцинацию от коронавируса - это будет год окончания пандемии и сохранения жизней, а для стран, которые естественным образом получат этот иммунитет - это будет также год окончания пандемии, но без сохранения жизней. К таким странам относится в том числе и Украина. Такое мнение озвучил иммунолог Борис Донской.
  • Ученые объяснили, почему в Украине возросло число жертв COVID-19. Выяснилось, что все дело в том, что коронавирусная статистика в стране основывается на запоздалых данных.
  • Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале. Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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