Как долго COVID-19 будет "кошмарить" Украину: медик дала прогноз

Спасет общество от COVID-19 лишь коллективный иммунитет / Фото Reuters

Коронавирус в Украине заразил более 1,2 миллиона людей. В феврале 2021 возможен рост заболеваемости COVID-19. Такой прогноз озвучила врач-пульмонолог Светлана Гук и рассказала, как долго инфекция будет путешествовать в обществе.

По ее словам, пока что пандемию коронавируса не удалось преодолеть, передает Obozrevatel.

"Нам удалось уменьшить количество заболеваний на единицу времени, то есть растянуть эту пандемию, но никогда не шла речь о том, что какие-то карантинные меры могут ее прекратить", – отметила врач.

Гук считает, что спасет общество от COVID-19 лишь коллективный иммунитет.

"Пока не будет создан коллективный иммунитет – естественным или естественно-искусственным, за счет вакцинации, путем – эта инфекция будет путешествовать в обществе. Мы будем видеть увеличение и уменьшение количества зараженных людей", – объяснила медик.

По ее прогнозам, после того как жесткие карантинные меры отменят, будет фиксироваться рост зараженных коронавирусом.

"Я надеюсь, что уровень заболеваемости не будет высоким, но, тем не менее, я думаю, это закономерно, что мы увидим рост заболеваемости", - добавила врач.

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