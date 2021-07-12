Как долго остаются симптомы COVID-19 после выздоровления - ответ медиков

Как долго остаются симптомы COVID-19 после выздоровления / Reuters

У каждого десятого человека, который переболел коронавирусом COVID-19, симптомы болезни наблюдались еще полгода. Об этом сообщает портал The Strait Times со ссылкой на исследование Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура.

Чаще всего люди после выздоровления испытывали длительный кашель и одышку, реже – стойкую усталость, головокружение и бессонницу.

При этом, как считают ученые, главной проблемой для перенесших COVID-19 является повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщают представители Всемирной организации здравоохранения, в мире за все время пандемии коронавируса выявили более 185 миллионов заболевших. И более 4 миллионов человек скончались от последствий COVID-19.

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Напомним, ранее известный инфекционист Евгения Менжулина заявила ‒коронавирус летом обычно менее агрессивен, чем весной, поскольку солнце имеет бактерицидный эффект, который влияет на скорость распространения вируса.

Медик Питер Вард позднее заявлял, что бесследно не проходят тяжелые случаи заболевания, а также эпизоды бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

По словам Варда, коронавирус вызывает в организме ряд симптомов. Кроме общеизвестных вроде жара, кашля, потери обоняния есть и другие ‒ к примеру, слабость, ломота в теле, головная боль, боль в животе и диарея.