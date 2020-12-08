Как долго сохраняются симптомы COVID-19: появилось новое исследование​

Ученые рассказали, сколько человек может болеть коронавирусом.
Симптомы заболевания коронавирусом COVID-19 могут сохраняться в течение 45 дней и более после постановки диагноза.
Как рассказали ученые из университета Женевы, специалисты с марта исследовали 669 пациентов с легким и средним течением болезни, которые лечились дома. Их средний возраст составлял 42 года, 26% из них были медицинские работники, у 68% не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы вызвать осложнения, пишет медицинское издание Annals of Internal Medicine.
Через 30–45 дней (в среднем 43 дня) после постановки диагноза 32% людей продолжали жаловаться на один или более симптомов COVID-19. В основном жалобы касались усталости, одышка и потери вкуса и запаха. Также у 6% переболевших оставался кашель, а 3% мучались из-за головных болей.
Ученые пришли к выводу, что со временем у пациентов с коронавирусом развиваются ряд симптомов, которые могут сохраняться более полутора месяцев.
Ученые отметили, что многие пациенты испытывают сильное беспокойство из-за продолжающихся симптомов коронавируса.
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