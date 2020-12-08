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Как долго сохраняются симптомы COVID-19: появилось новое исследование​

8 декабря 2020, 21:35
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Ученые рассказали, сколько человек может болеть коронавирусом.

Сколько люди болеют коронавирусом / Reuters

Симптомы заболевания коронавирусом COVID-19 могут сохраняться в течение 45 дней и более после постановки диагноза.

Как рассказали ученые из университета Женевы, специалисты с марта исследовали 669 пациентов с легким и средним течением болезни, которые лечились дома. Их средний возраст составлял 42 года, 26% из них были медицинские работники, у 68% не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы вызвать осложнения, пишет медицинское издание Annals of Internal Medicine.​

Через 30–45 дней (в среднем 43 дня) после постановки диагноза 32% людей продолжали жаловаться на один или более симптомов COVID-19. В основном жалобы касались усталости, одышка и потери вкуса и запаха. Также у 6% переболевших оставался кашель, а 3% мучались из-за головных болей.

Ученые пришли к выводу, что со временем у пациентов с коронавирусом развиваются ряд симптомов, которые могут сохраняться более полутора месяцев.

Ученые отметили, что многие пациенты испытывают сильное беспокойство из-за продолжающихся симптомов коронавируса.

Коронавирус в Украине - о чем ранее ранее сообщал Главред:

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