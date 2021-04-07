Как коронавирус влияет на психику переболевших COVID-19 - исследование

В эксперименте принимали участие 236 тысяч человек, которых проверили на наличие четырнадцати различных нервных или психических расстройств после COVID-19.
Группа американских и британских врачей установила, что коронавирус COVID-19 оказывает прямое влияние на психическое здоровье у тех пациентов, которые им переболели. Итоги исследований были опубликованы в авторитетном издании Lancet Psychiatry.
В эксперименте принимали участие 236 тысяч человек, которых проверили на наличие четырнадцати различных нервных или психических расстройств. Всех их протестировали через полгода после того, как они вылечились от COVID-19.
Специалисты установили, что все переболевшие коронавирусом гораздо более подвержены проявлению нарушений в мозговой деятельности, чем переболевшие, к примеру, обычным гриппом. Ученые установили, что психическое здоровье ухудшилось у одной трети волонтеров.
Наиболее часто у тех, кто перенес коронавирус COVID-19, встречалось тревожное расстройство ‒ 17%, следом за ним идет аффективное расстройство с показателем в 14%.
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Последствия коронавируса COVID-19:
- Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния и нарушения слуха.
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Известный педиатр Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.