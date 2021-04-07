Как коронавирус влияет на психику переболевших COVID-19 - исследование

Как коронавирус влияет на психику переболевших COVID-19 / Reuters

Группа американских и британских врачей установила, что коронавирус COVID-19 оказывает прямое влияние на психическое здоровье у тех пациентов, которые им переболели. Итоги исследований были опубликованы в авторитетном издании Lancet Psychiatry.

В эксперименте принимали участие 236 тысяч человек, которых проверили на наличие четырнадцати различных нервных или психических расстройств. Всех их протестировали через полгода после того, как они вылечились от COVID-19.

Специалисты установили, что все переболевшие коронавирусом гораздо более подвержены проявлению нарушений в мозговой деятельности, чем переболевшие, к примеру, обычным гриппом. Ученые установили, что психическое здоровье ухудшилось у одной трети волонтеров.

Наиболее часто у тех, кто перенес коронавирус COVID-19, встречалось тревожное расстройство ‒ 17%, следом за ним идет аффективное расстройство с показателем в 14%.

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