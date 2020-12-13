Как лечить коронавирус в домашних условиях: Комаровский дал совет

Комаровский дал важный совет по коронавирусу

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как лечить коронавирус в домашних условиях.

По словам Комаровского, если вы обнаружили любые симптомы похожие на ОРВИ — насморк, заложенный нос, дискомфорт в горле, сухой кашель, высокая температура, любые катаральные явления, то стоит понимать о возможном заражении коронавирусом.

"Первая практическая рекомендация — пополнить мобильный, а также установить контакты, включая возможность передачи изображения, если есть знакомые медработники. Сразу договоритесь о взаимопомощи с родственниками, друзьями, соседями — по поводу транспорта, по поводу того, что делать с ребенком, если вы заболели, по поводу того, что остается пустая квартира, если вы поехали в стационар", - говорит Комаровский.

Комаровски отмечает, что если вы заболели коронавирусом, постельный режим противопоказан.

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"Не надо лежать! Постоянное пребывание в горизонтальном положении увеличивает вероятность осложнений. Вертитесь, крутитесь, занимайте положение полусидя. Если тяжело дышать, попробуйте спать на животе — в некоторых случаях это очень принципиально помогает", - отметил доктор.

Инструкция лечения коронавируса от доктора Комаровскго:

Тепло одевайтесь дома;

никакого постельного режима;

чаще проветривайте помещение;

больше употребляйте жидкости;

не заставляйте себя есть;

промывайте чаще нос.

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