Как лечить коронавирус в домашних условиях: Комаровский дал совет

Врач дал несколько важных рекомендаций, как лечить коронавирус дома.
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как лечить коронавирус в домашних условиях.
По словам Комаровского, если вы обнаружили любые симптомы похожие на ОРВИ — насморк, заложенный нос, дискомфорт в горле, сухой кашель, высокая температура, любые катаральные явления, то стоит понимать о возможном заражении коронавирусом.
"Первая практическая рекомендация — пополнить мобильный, а также установить контакты, включая возможность передачи изображения, если есть знакомые медработники. Сразу договоритесь о взаимопомощи с родственниками, друзьями, соседями — по поводу транспорта, по поводу того, что делать с ребенком, если вы заболели, по поводу того, что остается пустая квартира, если вы поехали в стационар", - говорит Комаровский.
Комаровски отмечает, что если вы заболели коронавирусом, постельный режим противопоказан.
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"Не надо лежать! Постоянное пребывание в горизонтальном положении увеличивает вероятность осложнений. Вертитесь, крутитесь, занимайте положение полусидя. Если тяжело дышать, попробуйте спать на животе — в некоторых случаях это очень принципиально помогает", - отметил доктор.
Инструкция лечения коронавируса от доктора Комаровскго:
- Тепло одевайтесь дома;
- никакого постельного режима;
- чаще проветривайте помещение;
- больше употребляйте жидкости;
- не заставляйте себя есть;
- промывайте чаще нос.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.