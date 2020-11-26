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"Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун

26 ноября 2020, 11:46

Глава МВД считает необходимым усилить карантин в Украине.

Арсен Аваков
Арсен Аваков заявил о необходимости локдауна в Украине / УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о необходимости введения в Украине полного локдауна.

Свою позицию глава МВД изложил в эфире телеканала Украина 24.

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее, продолжительностью 3 или 4 недели", подчеркнул Аваков.

По его словам, как только правительство подготовит программы компенсаций для бизнеса, будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку заболеваемости.

"Моя точка зрения стоит за радикальный локдаун, немедленно, не менее трех недель. И дай бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни", - добавил Аваков.

Аваков также допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

По его словам, пока у правительства нет точного ответа относительно возможного запрета, однако данный вопрос обсуждается.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - добавил Аваков.

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Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине выявили 15 тысяч 331 новый случай COVID-19, умерли 225 человек.
  • Госпитализировали 1955 человек, выздоровели 9617 человек.
  • За сутки проведено 76 тысяч 911 тестов (в частности, методом ПЦР - 49 тысяч 323, методом ИФА - 27 тысяч 588).
  • За все время пандемии в Украине заболели 677 тысяч 189 человек, выздоровели 317 тысяч 395 человек. Зафиксировано летальных случаев - 11 тысяч 717. Проведено ПЦР-тестов - 4 млн 373 тысяч 786.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (1 тысяча 399), Днепропетровской (1 тысяча 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
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