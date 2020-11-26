"Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун

Арсен Аваков заявил о необходимости локдауна в Украине / УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о необходимости введения в Украине полного локдауна.

Свою позицию глава МВД изложил в эфире телеканала Украина 24.

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее, продолжительностью 3 или 4 недели", подчеркнул Аваков.

По его словам, как только правительство подготовит программы компенсаций для бизнеса, будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку заболеваемости.

"Моя точка зрения стоит за радикальный локдаун, немедленно, не менее трех недель. И дай бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни", - добавил Аваков.

Аваков также допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

По его словам, пока у правительства нет точного ответа относительно возможного запрета, однако данный вопрос обсуждается.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - добавил Аваков.

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