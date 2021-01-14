Как побороть бессонницу после COVID-19: врач дала советы

Чтобы хорошо спать, нужно придерживаться гигиены сна, отметила врач.
Заведующая инфекционным отделением Киевской горбольницы №17, пульмонолог Светлана Гук сообщила, что борьба с бессонницей после коронавируса COVID-19, в частности может начаться с приема мелатонина – гормона, который регулирует ритм сна-бодрствования.
Гормон сна нужно принимать правильно и понимать, что он не является снотворным, рассказала врач в интервью УНИАН.
По ее словам, для борьбы с бессонницей также необходимы прогулки, соблюдение гигиены сна и правильный режим питания.
"…Необходима гигиена сна: отключите гаджеты, телевизор… погуляйте вечером, поужинайте не позже, чем за три часа до сна, откажитесь от тяжелой пищи", – посоветовала медик.
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Автор: Екатерина Присяжнюк