Как побороть самое распространенное последствие COVID-19 – советы кардиолога

Многие пациенты страдают от постковидного синдрома.
У многих людей, которые переболели коронавирусом, проявляется так называемый постковидный синдром. Его симптомы: слабость, сухой кашель, повышение температуры до 37,2—37,3 градуса. Нередко беспокоит одышка.
О последствиях коронавируса рассказал кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук, пишут Факты.
По его словам, одышка может возникать, если развивается легочная недостаточность или COVID-19 осложнился инфарктом, вирусным миокардитом.
"Чтобы исключить "сердечную" причину одышки, нужно сделать ЭХО сердца, а в более сложных ситуациях — МРТ. В зависимости от результатов обследования врач назначит препараты", - отметил Яремчук.
Также он посоветовал, что поможет справиться с одышкой.
"Важно чаще гулять на свежем воздухе, но в темпе, не вызывающем затруднения дыхания. Чтобы быстрее восстановить легочную ткань, "раздышать" легкие, можно в период выздоровления время от времени дышать через трубочку в баночку с водой. Полезно выполнять дыхательную гимнастику, заниматься йогой. Главное, чтобы физическая нагрузка не вызывала одышку", - сказал врач.
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