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Как побороть самое распространенное последствие COVID-19 – советы кардиолога

23 января 2021, 00:33
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Многие пациенты страдают от постковидного синдрома.

коронавирус
Коронавирус провоцирует ряд последствий для организма / Фото Reuters

У многих людей, которые переболели коронавирусом, проявляется так называемый постковидный синдром. Его симптомы: слабость, сухой кашель, повышение температуры до 37,2—37,3 градуса. Нередко беспокоит одышка.

О последствиях коронавируса рассказал кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук, пишут Факты.

По его словам, одышка может возникать, если развивается легочная недостаточность или COVID-19 осложнился инфарктом, вирусным миокардитом.

"Чтобы исключить "сердечную" причину одышки, нужно сделать ЭХО сердца, а в более сложных ситуациях — МРТ. В зависимости от результатов обследования врач назначит препараты", - отметил Яремчук.

Также он посоветовал, что поможет справиться с одышкой.

"Важно чаще гулять на свежем воздухе, но в темпе, не вызывающем затруднения дыхания. Чтобы быстрее восстановить легочную ткань, "раздышать" легкие, можно в период выздоровления время от времени дышать через трубочку в баночку с водой. Полезно выполнять дыхательную гимнастику, заниматься йогой. Главное, чтобы физическая нагрузка не вызывала одышку", - сказал врач.

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Лечение коронавируса и последствия COVID-19

  • Врач-пульмонолог Светлана Гук дала украинцам четкую инструкцию, что делать в случае заражения коронавирусом и как правильно лечить недуг.
  • Также она дала украинцам полезные советы, как быстро восстановиться после коронавируса.
  • Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19.
  • Генсекретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти сообщил, что есть серьезное последствие коронавируса COVID-19 для молодых людей. После вируса для молодежи главной угрозой являются психологические проблемы.
  • Российский врач, завотделом сомнологии в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии Александр Мельников сообщил, что коронавирус COVID-19 может спровоцировать поражение нервной системы и возможен паралич.
  • Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. В частности, специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19.

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