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Как избежать пневмонии при коронавирусе: врач назвал действенный метод

27 декабря 2020, 05:33
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Нельзя гарантировать, что при COVID-19 не появится воспаление легких, отметил доктор наук.

Чтобы избежать ковидной пневмонии, необходимо проходить назначенное врачом превентивное лечение, поделился врач – Коронавирусная пневмония
Чтобы избежать коронавирусной пневмонии, необходимо проходить назначенное врачом превентивное лечение, поделился врач / Reuters

Врач, доктор медицинских наук Александр Кухарчук сообщил, что для предотвращения развития воспаления легких при COVID-19, другое название болезни – коронавирусная пневмония – необходимо максимально уменьшить воздействие вируса на организм.

Чтобы избежать пневмонии, нужно придерживаться назначенного врачом превентивного лечения, рассказал медик в интервью Фактам.

По его словам, лечение будет заключаться в очистке носа и полоскании горла для удаления коронавируса из носо- и ротоглотки.

Кухарчук также сказал, что помогает бороться с коронавирусом:

  • Полоскание горла растворами, которые содержат йод, снижает вирусную нагрузку;
  • Интерферон альфа 2b негативно влияет на размножение коронавируса внутри клеток;
  • Бромгексин мешает вирусу попадать в клетки.

Собеседник подчеркнул, что превентивное лечение не может гарантировать остановку развития пневмонии, но способно свести объем поражения легких до минимальных значений – от 1 до 10 процентов.Читайте такжеУченые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонии

  • Ранее пульмонолог и хирург органов грудной клетки Евгений Симонец говорил, что врач с помощью фонендоскопа может не распознать коронавирусную пневмонию.
  • Медик отметил, что при вирусной пневмонии не слышны хрипы. Симонец добавил, что для диагностики пневмонии при COVID-19 необходимо делать компьютерную томографию.

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