Как избежать пневмонии при коронавирусе: врач назвал действенный метод

Чтобы избежать коронавирусной пневмонии, необходимо проходить назначенное врачом превентивное лечение, поделился врач / Reuters

Врач, доктор медицинских наук Александр Кухарчук сообщил, что для предотвращения развития воспаления легких при COVID-19, другое название болезни – коронавирусная пневмония – необходимо максимально уменьшить воздействие вируса на организм.

Чтобы избежать пневмонии, нужно придерживаться назначенного врачом превентивного лечения, рассказал медик в интервью Фактам.

По его словам, лечение будет заключаться в очистке носа и полоскании горла для удаления коронавируса из носо- и ротоглотки.

Кухарчук также сказал, что помогает бороться с коронавирусом:

Полоскание горла растворами, которые содержат йод, снижает вирусную нагрузку;

Интерферон альфа 2b негативно влияет на размножение коронавируса внутри клеток;

Бромгексин мешает вирусу попадать в клетки.

Собеседник подчеркнул, что превентивное лечение не может гарантировать остановку развития пневмонии, но способно свести объем поражения легких до минимальных значений – от 1 до 10 процентов.Читайте такжеУченые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонии