Как избежать пневмонии при коронавирусе: врач назвал действенный метод

Нельзя гарантировать, что при COVID-19 не появится воспаление легких, отметил доктор наук.
Врач, доктор медицинских наук Александр Кухарчук сообщил, что для предотвращения развития воспаления легких при COVID-19, другое название болезни – коронавирусная пневмония – необходимо максимально уменьшить воздействие вируса на организм.
Чтобы избежать пневмонии, нужно придерживаться назначенного врачом превентивного лечения, рассказал медик в интервью Фактам.
По его словам, лечение будет заключаться в очистке носа и полоскании горла для удаления коронавируса из носо- и ротоглотки.
Кухарчук также сказал, что помогает бороться с коронавирусом:
- Полоскание горла растворами, которые содержат йод, снижает вирусную нагрузку;
- Интерферон альфа 2b негативно влияет на размножение коронавируса внутри клеток;
- Бромгексин мешает вирусу попадать в клетки.
Собеседник подчеркнул, что превентивное лечение не может гарантировать остановку развития пневмонии, но способно свести объем поражения легких до минимальных значений – от 1 до 10 процентов.Читайте такжеУченые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонии
- Ранее пульмонолог и хирург органов грудной клетки Евгений Симонец говорил, что врач с помощью фонендоскопа может не распознать коронавирусную пневмонию.
- Медик отметил, что при вирусной пневмонии не слышны хрипы. Симонец добавил, что для диагностики пневмонии при COVID-19 необходимо делать компьютерную томографию.