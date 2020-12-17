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Как сбивать температуру при COVID-19: врач назвала лучший препарат

17 декабря 2020, 00:55
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Это лекарство подходит и беременным, и кормящим матерям.

градусник,температура
Малышева рассказала, чем сбивать температуру при коронавирусе / УНИАН

Российский врач и телеведущая Елена Малышева назвала универсально средство, которое поможет сбить высокую температуру у больных коронавирусом COVID-19.

Малышева считает, что для этой цели лучше всего подходит обычный парацетамол. Об этом она рассказала в эфире телепрограммы Жить здорово, передает Gazeta.

Врач отметила, что этот препарат "глобально подходит всем" – и беременным, и кормящим матерям в том числе. При этом Малышева предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет. Она уточнила, что это лекарственное средство "вызывает судороги, если его дают для снижения температуры". Врач добавила, что как взрослым, так и детям также можно принимать ибупрофен.

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Нужно ли сбивать температуру при коронавирусе

  • Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий предупредил: если не сбивать температуру при заражении коронавирусом, то состояние пациента может ухудшиться, и его придется лечить уже не дома, а в больнице.
  • Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль заявлял, что даже температуру в 37 градусов нужно снижать. Комментируя распространенное утверждение медиков о том, что при повышенной температуре вирус погибает, Бриль отметил: "Это абсолютно безграмотно. Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории. Есть свежее исследование, которое доказывает, что это неверно".
  • Главный врач Пологовского центра первичной медико-санитарной помощи Анна Дуб заявила, что у некоторых зараженных коронавирусом пациентов температура может не повышаться, а падать ниже отметки в 36 градусов.

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