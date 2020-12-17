Как сбивать температуру при COVID-19: врач назвала лучший препарат

Малышева рассказала, чем сбивать температуру при коронавирусе / УНИАН

Российский врач и телеведущая Елена Малышева назвала универсально средство, которое поможет сбить высокую температуру у больных коронавирусом COVID-19.

Малышева считает, что для этой цели лучше всего подходит обычный парацетамол. Об этом она рассказала в эфире телепрограммы Жить здорово, передает Gazeta.

Врач отметила, что этот препарат "глобально подходит всем" – и беременным, и кормящим матерям в том числе. При этом Малышева предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет. Она уточнила, что это лекарственное средство "вызывает судороги, если его дают для снижения температуры". Врач добавила, что как взрослым, так и детям также можно принимать ибупрофен.

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Нужно ли сбивать температуру при коронавирусе