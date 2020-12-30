Как украинцев будут вакцинировать от COVID-19: в Раде раскрыли подробности

Михил Радуцкий рассказал о доставке вакцины в Украину / Reuters

Логистикой и доставкой вакцины от коронавируса будет заниматься госпредприятие Укрвакцина, рассказал народный депутат от Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, на складах предприятия будет установлено специальное оборудование для приема и хранения вакцины от COVID-19.

"Все страны используют сухой лед для поддержания необходимой температуры. Далее из этого центра специально оборудованными машинами вакцина развозится по Украине", - пояснил нардеп.

В то же время он уточнил, что вакцина от коронавируса должна хранится при температуре минус 70 градусов, а при температуре плюс 2-8 градуса срок ее хранения – не более ряти дней.

"То есть с момента доставки со склада в регионы у нас есть пять дней, это хранение в специальных термобоксах", - добавил Радуцкий.

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Вакцина от коронавируса для Украины: