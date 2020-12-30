Как украинцев будут вакцинировать от COVID-19: в Раде раскрыли подробности

Вакцина от коронавируса должна хранится при температуре минус 70 градусов, напомнил Михаил Радуцкий.
Логистикой и доставкой вакцины от коронавируса будет заниматься госпредприятие Укрвакцина, рассказал народный депутат от Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, на складах предприятия будет установлено специальное оборудование для приема и хранения вакцины от COVID-19.
"Все страны используют сухой лед для поддержания необходимой температуры. Далее из этого центра специально оборудованными машинами вакцина развозится по Украине", - пояснил нардеп.
В то же время он уточнил, что вакцина от коронавируса должна хранится при температуре минус 70 градусов, а при температуре плюс 2-8 градуса срок ее хранения – не более ряти дней.
"То есть с момента доставки со склада в регионы у нас есть пять дней, это хранение в специальных термобоксах", - добавил Радуцкий.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
- Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.