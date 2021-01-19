Как в фильме Терминал: мужчина три месяца прожил в аэропорту Чикаго

Адитья Сингх скрывался в охраняемой зоне аэропорта О'Хара / Фото Reuters

36-летний калифорниец Адитья Сингх воплотил в реальной жизни сюжет фильма Терминал с Томом Хэнксом. Правда, мужчина добровольно оставался на территории аэропорта в течение трех месяцев – и все потому что боялся заразиться коронавирусом.

Инцидент произошел в международном аэропорту Чикаго, сообщает Chicago Tribune. Сингх скрывался в охраняемой зоне аэропорта О'Хара, используя потерянный сотрудником аэропорта бейдж.

В суде мужчина объяснил свои действия тем, что боялся лететь в родной Лос-Анджелес из-за COVID-19. Сингх рассказал, что другие пассажиры давали ему еду.

Мужчину обвиняют в преступном проникновении в запрещенную зону аэропорта и краже имущества. Защита настаивает, что, несмотря на необычные обстоятельства дела, действия Сингха не носили насильственного характера.

По данным издания, мужчина имеет степень магистра в области гостеприимства, но является безработным.

Как известно, коронавирус в США бушует – страна находится на первом месте в мире по числу инфицированных и жертв болезни. В Калифорнии, куда и боялся возвращаться Сингх, в последние месяцы резко выросло количество зараженных – их около трех миллионов человек.

Коронавирус в США - статистика 18 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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