Как в фильме Терминал: мужчина три месяца прожил в аэропорту Чикаго

Адитья Сингх боялся возвращаться в Калифорнию, в которой бушует коронавирус.
36-летний калифорниец Адитья Сингх воплотил в реальной жизни сюжет фильма Терминал с Томом Хэнксом. Правда, мужчина добровольно оставался на территории аэропорта в течение трех месяцев – и все потому что боялся заразиться коронавирусом.
Инцидент произошел в международном аэропорту Чикаго, сообщает Chicago Tribune. Сингх скрывался в охраняемой зоне аэропорта О'Хара, используя потерянный сотрудником аэропорта бейдж.
В суде мужчина объяснил свои действия тем, что боялся лететь в родной Лос-Анджелес из-за COVID-19. Сингх рассказал, что другие пассажиры давали ему еду.
Мужчину обвиняют в преступном проникновении в запрещенную зону аэропорта и краже имущества. Защита настаивает, что, несмотря на необычные обстоятельства дела, действия Сингха не носили насильственного характера.
По данным издания, мужчина имеет степень магистра в области гостеприимства, но является безработным.
Как известно, коронавирус в США бушует – страна находится на первом месте в мире по числу инфицированных и жертв болезни. В Калифорнии, куда и боялся возвращаться Сингх, в последние месяцы резко выросло количество зараженных – их около трех миллионов человек.
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