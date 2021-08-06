"Как весной не будет": Ляшко рассказал о новом локдауне в Украине

Виктор Ляшко высказался о новом локдауне в Украине / segodnya.ua

В Украине этой осенью нового локдауна может и не быть. Как говорит глава Минздрава, это возможно, если вакцинируется как можно больше людей.

Ляшко также оценил ожидания украинцев относительно нового локдауна осенью.

"Ждать ли локдауна или не ждать? Я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна", - сказал Ляшко, передает ТСН.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко говорит, что о локдауне пока речь не идет. По его словам, школы в Украине в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения коронавируса и попадании региона в "оранжевую" или "красную" зоны карантина. Впрочем, речь идет лишь о том, где 80% учителей будут вакцинированы против коронавируса.

Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры. Сейчас в Украине есть 6 млн доз вакцин разных производителей. Поэтому глава Минздрава призывает украинцев вакцинироваться против коронавируса и обезопасить себя от тяжелого течения и смерти.

Реклама

Также Ляшко рассказал, когда нужно вакцинироваться уже после того, как привился, и заверил, что вакцин хватит на всех.

Читайте такжеШтамм Дельта атакует в ближайшие недели: названы регионы Украины, которые в зоне риска

"Относительно того, нужно будет проводить ревакцинацию, какой она будет — это ли одна дополнительная бустерная доза, будь то повторный полный курс снова с двукратной прививкой — сейчас пока идут дискуссии. Украина готова к разным сценариям. В ближайшее время мы заявим о подписании контракта поставки вакцин на 2022-2023 годы. Того, что у нас было весной 2021, уже не будет", — сказал министр.

Вспышка коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

В СНБО предупредили о том, что показатели заболеваемости COVID-19 в Украине могут возрасти после возвращения людей из отпусков. Причиной является циркуляция штамма Дельта в соседних странах. Уже в сентябре-начале октября ожидается новая вспышка.

Глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что власти рассматривают два базовых сценария: оптимистический, при котором вспышка может случиться во второй половине сентября и пессимистический – всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в первой половине августа.