УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Как восстановить легкие после коронавируса: врач дала советы

21 декабря 2020, 00:20
Прослушать новость
Остановить

Организму понадобятся два-три месяца на восстановление.

коронавирус
Медик рассказала, как долго восстанавливаются легкие после коронавируса / Фото Reuters

У пациентов, не имевших тяжелого течения коронавируса, период восстановления организма длится до двух-трех месяцев.

Об этом заявила врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева, передает ТСН.

По ее словам, многие пациенты жалуются на неполное восстановление обоняния и вкуса, слабость. Те пациенты, которые перенесли тяжелую пневмонию, могут долго нуждаться в кислороде — даже амбулаторное лечение дома продолжать с кислородным концентратором. При этом время пребывания на конценраторах разное - от нескольких дней до недель.

Врач рассказала, что может помочь восстановиться:

  • прогулки на свежем воздухе;
  • сбалансированное питание;
  • дыхательные упражнения;
  • ходьба.

Читайте также​Что нельзя делать после коронавируса​: врач назвал главную опасность

Как правильно питаться после COVID-19

Физиопульмонолог советует употреблять разнообразную пищу, обогащенную витаминами и растительными жирами, рыбу.

Читайте такжеУченые назвали эффективную диету для защиты от коронавируса

Как долго восстанавливаются легкие после коронавируса

Восстановление легких происходит в течение трех месяцев. Если была легкая форма болезни, то легкие восстанавливаются полностью, если тяжелая пневмония - могут оставаться рубцовые фиброзные изменения, по типу шрамов на коже.

"Имеет ли это какие-то последствия? Скорее, отсроченные. То есть шрамы уменьшают поверхность легких, проводящую кислород. С возрастом может появляться одышка. Но это только в случае, если человек переболел тяжело", — отметила Аникеева.

Читайте такжеВрач рассказала, как при COVID-19 легкие сами себя уничтожают

Напомним:

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Как восстановить легкие после коронавируса: врач дала советы». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Сбивать или не сбивать температуру при COVID-19: инфекционист объяснила нюансыСбивать или не сбивать температуру при COVID-19: инфекционист объяснила нюансы Вакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компанииВакцина Pfizer от COVID-19 вызвала серьезный побочный эффект - что ответили в компании Европа наглухо закрывается от Великобритании из-за новой мутации коронавирусаЕвропа наглухо закрывается от Великобритании из-за новой мутации коронавируса Врач рассказала, как уберечься от "матового стекла" на легких при COVID-19Врач рассказала, как уберечься от "матового стекла" на легких при COVID-19 Коронавирус в Украине: врач назвал год окончания эпидемииКоронавирус в Украине: врач назвал год окончания эпидемии
Следующий материал

Последние новости

01:30
"Саша, ты обос*ался": в Беларуси рассказали, как Лукашенко стал посмешищем
01:08
Врач объяснила, когда начинать пить антибиотики при COVID-19
01:04
Врачи рассказали, почему утром нельзя есть овсянку Видео
00:57
День святой Анны в декабре: приметы, как удачно и правильно выйти замуж Видео
00:37
Новый штамм COVID-19: ​Германия срочно созывает заседание ЕС Видео
Реклама
00:35
В Израиле начали массовую вакцинацию от Covid-19 Видео
00:20
Как восстановить легкие после коронавируса: врач дала советы Видео
20 декабря, воскресенье
23:57
​О чем Зеленский будет говорить в новогоднюю ночь​: источник в ОП раскрыл детали​ Видео
23:22
Штраф и уголовная ответственность: Разумков рассказал о новом наказании для нардепов Видео
23:07
Зеленский планирует построить в Украине Диснейленд
22:54
Известный журналист займет высокий пост в Минобороны
22:31
Гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех: помощь поклонников и денежная удача Видео
22:25
Новая опасность для мира: мутировавший коронавирус уже обнаружили на трех континентах Видео
22:01
Стало известно, как во время карантина в храмах пройдет Рождество
21:49
Microsoft откажется от паролей в своих продуктах: когда это произойдет и какие альтернативы
21:43
Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет​ Видео
21:20
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
20:57
В Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала дату Видео
20:53
В Днепре загорелась маршрутка с пассажирами: опубликовано видео Фото Видео
20:30
Лучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый год 2021 Видео
Реклама
20:22
В Раде заявили о провале в борьбе с коронавирусом Видео
19:58
В магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры – на этот раз в жанре "башенная защита"
19:52
Суицид и депрессия: Комаровский предупредил об опасности для пациентов с COVID-19 Видео
19:52
Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять - фото Фото Видео
19:43
Марадону намерены эксгумировать и поместить в мавзолей Видео
19:29
Переполнены вокзалы и аэропорт: люди массово "эвакуируются" из Лондона Видео
18:54
В ВОЗ предупредили: коронавирус-мутант стремительно ширится по всему миру Видео
18:42
Геймдиректор Cyberpunk 2077 поддержал пользователей Твиттера, критикующих действия Sony
18:37
Врач объяснила, кому можно не делать вакцину от коронавируса Видео
18:31
Главный санврач поставил точку в конфликте о вреде сала для организма Видео
17:57
COVID-19 "вышел из-под контроля": Британии грозят крутые меры из-за нового штамма Видео
17:56
В СБУ объяснили "потерю" десятков килограммов контрабандного кокаина​ Видео
17:37
На iPhone и Android вышла одна из лучших игр во вселенной Звездных войн Видео
17:11
​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь Видео
16:54
Сервис для видеоконференций Zoom отменяет установленный лимит к новогодним праздникам
16:53
Новый штамм COVID-19: Меркель требует закрыть границы ЕС с Британией Видео
16:15
В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19
16:14
Двойной удар коронавируса: ученые раскрыли загадку повторного заражения Видео
15:48
Зеленский намерен добиться безвиза с США
15:40
Трамп влип в новый скандал: заблокировал заявление Белого дома о кибератаке РФ Видео
Реклама
15:35
Разработчик серий Assassin's Creed и Watch Dogs запустил финальную праздничную раздачу игр
15:35
Сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой: фото Фото
15:10
Европа наглухо закрывается от Великобритании из-за новой мутации коронавируса Видео
14:47
Будьте осторожны: в Cyberpunk 2077 есть баг, из-за которого можно потерять все сохранения
14:46
Опасный симптом: биолог рассказала, как коронавирус поражает мозг Видео
14:45
День зимнего солнцестояния: что делать, приметы и магия дня Видео
14:32
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
14:29
Путин высказался о "тлеющих конфликтах" возле границ РФ и переписывании истории
13:59
На заявление Зеленского о "глубоких отношениях" с Байденом отреагировали в Крыму Видео
13:57
"Зэки празднуют": в Одессе оскандалились с открытием елки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять