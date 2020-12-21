Как восстановить легкие после коронавируса: врач дала советы

Организму понадобятся два-три месяца на восстановление.
У пациентов, не имевших тяжелого течения коронавируса, период восстановления организма длится до двух-трех месяцев.
Об этом заявила врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева, передает ТСН.
По ее словам, многие пациенты жалуются на неполное восстановление обоняния и вкуса, слабость. Те пациенты, которые перенесли тяжелую пневмонию, могут долго нуждаться в кислороде — даже амбулаторное лечение дома продолжать с кислородным концентратором. При этом время пребывания на конценраторах разное - от нескольких дней до недель.
Врач рассказала, что может помочь восстановиться:
- прогулки на свежем воздухе;
- сбалансированное питание;
- дыхательные упражнения;
- ходьба.
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Как правильно питаться после COVID-19
Физиопульмонолог советует употреблять разнообразную пищу, обогащенную витаминами и растительными жирами, рыбу.
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Как долго восстанавливаются легкие после коронавируса
Восстановление легких происходит в течение трех месяцев. Если была легкая форма болезни, то легкие восстанавливаются полностью, если тяжелая пневмония - могут оставаться рубцовые фиброзные изменения, по типу шрамов на коже.
"Имеет ли это какие-то последствия? Скорее, отсроченные. То есть шрамы уменьшают поверхность легких, проводящую кислород. С возрастом может появляться одышка. Но это только в случае, если человек переболел тяжело", — отметила Аникеева.
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Напомним:
- Доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала, как уберечься от "матового стекла" на легких при COVID-19.
- Медики показали, как выглядят поврежденные COVID-19 легкие.
- Университетская клиника Джорджа Вашингтона создала видео, на котором наглядно видно, как коронавирус поражает легкие человека.
- Кроме того ученые опубликовали макроснимки коронавируса SARS-CoV-2 на эпителиальных клетках бронхов человека.