Как восстановить здоровье после COVID-19: врач дал советы

Коронавирус поражает жизненно важные органы / Фото Reuters

Коронавирус в Украине, по официальных данным, побороли более 300 тысяч человек. Известно, что COVID-19 серьезно бьет по организму. Реабилитация после болезни может занять некоторое время.

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров дал советы украинцам, которые переболели коронавирусом, что делать, чтобы восстановить здоровье. Об этом он рассказал в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

В частности, реабилитация после перенесенного коронавируса предусматривает дыхательную гимнастику, прогулки на свежем воздухе и рациональное питание.

По его словам, после такой реабилитации усталость, которая наблюдается у пациентов во время и после перенесения коронавирусной болезни COVID-19, постепенно исчезнет.

"Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, многие жалуются на выраженную утомляемость, которая сохраняется в течение 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе", – рассказал Дубров.

Читайте такжеПоследствия коронавируса для зубов: ученые рассказали о новой угрозе

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред: