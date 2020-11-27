Как восстановить здоровье после COVID-19: врач дал советы

Реабилитация после болезни может занять некоторое время.
Коронавирус в Украине, по официальных данным, побороли более 300 тысяч человек. Известно, что COVID-19 серьезно бьет по организму. Реабилитация после болезни может занять некоторое время.
Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров дал советы украинцам, которые переболели коронавирусом, что делать, чтобы восстановить здоровье. Об этом он рассказал в Telegram-канале Коронавирус_инфо.
В частности, реабилитация после перенесенного коронавируса предусматривает дыхательную гимнастику, прогулки на свежем воздухе и рациональное питание.
По его словам, после такой реабилитации усталость, которая наблюдается у пациентов во время и после перенесения коронавирусной болезни COVID-19, постепенно исчезнет.
"Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, многие жалуются на выраженную утомляемость, которая сохраняется в течение 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе", – рассказал Дубров.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
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