Какие препараты помогут больным с тяжелой формой коронавируса - ответ ученых

Закончился международный исследовательский проект Remap-Cap - по исследованию людей с тяжелой формой COVID-19.
Ученые выяснили, что тоцилизумаб и сарилумаб (препараты, которые используются для лечения ревматоидного артрита) могут помочь спасти жизнь каждому двенадцатому пациенту с тяжелой формой Covid-19. Как сообщает британское издание The Guardian, именно такие результаты дал международный исследовательский проект Remap-Cap.
В нем принимали участие 3,9 тысячи пациентов с COVID-19 в пятнадцати странах по всему миру. Результаты 792 человек показали, что тоцилизумаб и сарилумаб снижают риск смерти при тяжелой форме коронавируса.
Ученые наблюдали за взрослыми пациентами с COVID-19, которые получали поддержку органов в отделении интенсивной терапии. В течение суток с этого момента им вводили тоцилизумаб и сарилумаб. После этого наблюдение за прогрессом пациентов велось как минимум три недели.
Результаты исследования 792 пациентов из шести стран показывают, что тоцилизумаб и сарилумаб снижают риск смерти. В то время как госпитальная летальность составила 35,8% (142/397) для пациентов, которые получали стандартную помощь, показатель при использовании тоцилизумаба составил 28,0% (98/350) и 22,2% (10/45) ‒ для сарилумаба.
Команда также ученые обнаружили ‒ те пациенты, кто получал тоцилизумаб или сарилумаб, выздоравливали гораздо быстрее и покидали отделения интенсивной терапии примерно на неделю-десять дней раньше, чем те, кто получал стандартную помощь.
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