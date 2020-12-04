Какие продукты подавляют COVID-19 - ответ ученых

Какие продукты подавляют COVID-19 / food.ndtv.com/

Коллектив американских ученых выяснил, что отдельные продукты способны снижать активность ферментов коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели сотрудники Университета штата Северной Каролины, сообщает издание Frontiers in Plant Science. Выяснилось, что химические соединения, которые содержатся в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека.

Ученые предполагают, что такие вещества лучше всего блокируют ферменты протеазы SARS-CoV-2. Кроме того, результаты исследования демонстрируют ‒ темный шоколад и какао также могут снижать активность ферментов COVID-19 (хоть и в меньшей степени чем зеленый чай и виноград).

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Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.

Врач эпидемиолог Ольга Ненастина заявила, что те граждане, которые добровольно исключают из рациона различные продукты, формируют в организме дефицит витаминов, веществ и минералов, что приводит к снижению иммунитета и высокому риску заражения коронавирусом.