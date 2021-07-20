Какую нагрузку выдержат больницы в случае новой волны COVID-19 в Украине: назван худший сценарий

Если ситуация будет развиваться как в Нидерландах и число госпитализированных вырастет в 10 раз, то без дополнительных коек система выдержит всего неделю.
В Украине анонсируют очередную вспышку заболевания коронавирусом. Ее может спровоцировать штамм коронавируса Дельта. Если новая волна COVID-19 все же случится, то система здравоохранения страны выдержит от одной недели до 2,5 месяца в зависимости от темпов роста госпитализированных ежедневно.
Такой прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, передает УНИАН.
По его словам, если принять во внимание среднеевропейские темпы роста уровня госпитализаций в 4 раза за месяц, то таким образом украинская система здравоохранения имеет запас коек в "ковидных" больницах на 2,5 месяца.
Ганиченко отметил, что два с половиной месяца – это средний сценарий, который будет действовать, если вспышка заболеваний началась уже сейчас и темпы роста будут средними по Европе.
Читайте такжеШтамм коронавируса Лямбда выявили уже более чем в 30 странах - ВОЗ"Если мы пойдем, как Нидерланды, и вырастем в 10 раз за неделю, то мы можем и за неделю выйти на максимальную мощность... То есть в среднем у нас есть два с половиной месяца, а в худшем случае – одна неделя. Но по крайней мере на 2,5 месяца должно хватить, но дальше может быть очень плохо", - пояснил эксперт.
По его словам, вспышка заболеваемости может длиться несколько месяцев и более, поэтому государству необходимо будет различными методами пытаться ее минимизировать.
"Государство будет сбивать ее как-то. Но здесь многое зависит от того, удастся ли. Если мы о Дельте говорим, то она более агрессивна, поэтому... если будут какие-то карантинные ограничения, то они должны быть более жесткими, чтобы сдерживать эту волну так же, как весеннюю, потому что у нас низкий уровень вакцинации", - отметил Ганиченко.
Он добавил, что увеличивать количество коек в "ковидных" больницах необходимо в том случае, если от текущего уровня заполненности коек произойдет рост по крайней мере в 5 раз.
Эксперт отметил, что на данный момент в Украине заняты около 7% коек с кислородом, 13% реанимационных коек, а 3% больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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