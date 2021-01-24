Калифорниец умер через несколько часов после укола вакциной против COVID-19

В Департаменте общественного здравоохранения Калифорнии отказались раскрывать название медпрепарата, который укололи человеку.
В штате Калифорния через несколько часов после получения прививки от коронавируса умер человек. Полиция начала расследование инцидента.
"Получили сообщение о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Мужчине была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти", - сообщил офис шерифа округа Плейсер в фейсбуке.
В полиции не уточнили, какую именно вакцину вводили умершему.
Как сообщает CBS Sacramento, мужчина умер в минувший четверг, через несколько часов после вакцинации от COVID-19.
Новости о смерти через несколько часов после вакцинации вызвали вопросы и беспокойство у некоторых калифорнийцев. Граждане теперь волнуются перед вакцинацией.
Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Дин Блумберг из Калифорнийского университета в Дэвисе рассказал, что все медицинские работники обязательно сообщают о любых побочных эффектах после иммунизации, даже если они не связаны, просто чтобы уловить любой сигнал.
По его словам, вакцина от COVID-19 — это не выстрел в темноте. Блумберг также обратил внимание на то, что не было увеличения смертности из-за вакцин, и перед утверждением каждой вакцины были рассмотрены тысячи испытуемых.
"После вакцины может случиться все, что угодно. О причине смерти пока говорить рано. Могут быть другие вещи, которые в основном случайны", - сказал врач.
Отметим, более подробная информация о смерти человека не разглашается, но шериф сообщил, что расследование проводится местными, государственными и федеральными агентствами.
В Департаменте общественного здравоохранения Калифорнии также не рассказали, после какой вакцины скончался мужчина.
Отметим, неделю назад Калифорния объявила о намерении приостановить вакцинацию препаратом от COVID компании Moderna. Одна из партии противокоронавирусной вакцины угодила в скандал из-за появления аллергических реакций.
Смерть после вакцины от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.