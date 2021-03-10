Калькулятор вакцинации: узнайте, когда придет ваша очередь

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Начавшаяся в Украине вакцинация, в которой приняли участие даже президент Зеленский и премьер Шмыгаль, породила вопросы.

В Украине проживают более 44 млн человек, и сразу все получить прививку от коронавирус не могут. Это порождает целый круг новых вопросов:

- Кто будет первым в очереди, чтобы получить вакцину?

- Когда вам, вероятнее всего, это предложат?

Инструмент для ответа на этот вопрос придумали инженер Валентин Туков и математик Польской академии Наук Мачек Ковальский.

Они создали калькулятор, чтобы дать ответы на оба из этих самых важных вопроса. Калькулятор очереди вакцин для Украины посчитает для вас, какое количество людей опередили вас в очереди, чтобы получить вакцину против COVID в Украине. Он также предсказывает, как долго вам придется ждать, чтобы получить вакцину. Используя инструмент, вы сможете лучше понимать, когда можно ожидать вакцинации.

Калькулятор очереди на вакцинацию основан на перечне государственных приоритетов и вероятного уровня вакцинации.

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Кто получит вакцину первым?

Замечательно, что сейчас у нас есть вакцины против COVID, которые были одобрены для общего использования. Однако это еще не конец истории о COVID. Сейчас нужно производить миллионы доз вакцин и вакцинировать людей. Это одно масштабное производственное, логистическое и трудоемкое задание для всех, кто принимает в нем участие. Все это требует времени .

Калькулятор вакцинации

Украинское правительство обнародовало приоритетный список групп, которые получат вакцину против COVID на первом этапе. Посмотрим на этот список:

Медицинские работники, включая лиц, принимающих непосредственное участие в противодействии пандемии COVID-19; Военнослужащие, участвующие в Операции объединенных сил; Работники социальной сферы; Люди, проживающие в учреждениях по оказанию длительного ухода и поддержки, работники таких заведений; Пожилые люди более 60 лет, включая лиц с сопутствующими заболеваниями; Работники важных структур государственной безопасности, включительно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины, военнослужащими Вооруженных сил Украины, Министерством внутренних дел Украины; Учителя и другие работники сферы образования; Взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями и высоким риском возникновения осложнений или наступление смерти в результате COVID-19 *; Люди, находящиеся в местах ограничения свободы и / или следственных изоляторах, а также работники этих учреждений; Другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в категории риска заражения коронавирусом COVID-19, которые не были включены в вышеупомянутых групп.

* Если вы не уверены, вот список условий, которые автоматически определяют вашу принадлежность к этой группе:

заболевания эндокринной системы;

сердечно-сосудистые заболевания;

хронические респираторные заболевания;

хронические заболевания нервной системы;

хронические заболевания мочевыделительной системы;

онкологические заболевания;

хронические заболевания органов кроветворения и крови.

Как пользоваться калькулятором очереди вакцинации в Украине?

Выполните эти шаги, чтобы рассчитать свое вероятное место в очереди на вакцинацию против COVID. Первая глава - это все о вас:

Калькулятор вакцинации

Введите возраст в годах. Как правило, чем старше вы, тем быстрее вас позовут на вакцинацию. Скажите, вы живете или работаете в лечебном учреждении. Если все, кто находится в лечебном учреждении, вакцинированы, то это позволит родственникам посещать заведение с меньшим риском для жильцов. Вы беременны? Если ответ положительный, проконсультируйтесь со своим врачом. Недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать использование вакцин COVID-19 во время беременности без консультации с врачом. Вы медицинский или социальный работник (например, медсестра, врач и т. п)? Военнослужащий? Эти группы, вероятно, сильно подвергаются воздействию вируса и нуждаются в защите. Вы работник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям? Эти работники считаются критически важными для борьбы с пандемией. Вы находитесь или работаете в учреждении ограничения свободы? Есть ли у вас одно из указанных выше заболеваний?

Калькулятор вакцинации

Эти параметры можно изменить.

Затем вы увидите оценку минимального и максимального количества людей, которые могут быть вакцинированы перед вами.

Калькулятор вакцинации

Программа также указывает, сколько времени может пройти, прежде чем вы получите обе дозы вакцины и будете полностью защищены, исходя из уровня вакцинации. По умолчанию эти показатели на уровне вакцинации 300 000 вакцинаций в неделю и коэффициент охвата, по умолчанию 50% (не все, кто должен получить вакцину, сделают вакцинацию). Если вы хотите изменить эти значения, вы можете сделать это в разделе "Параметры процесса вакцинации".