Карантин до 2022 года: в Кабмине раскрыли детали

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание по вопросу продления карантина.
Сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать с соблюдением всех правил карантина предварительно с 25 января, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
В Telegram-канале он рассказал об итогах совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем по вопросу продления карантина из-за эпидемии коронавруса.
"Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно с соблюдением всех правил карантина. И смотря на статистику заболеваемости в стране", - написал Ткаченко.
Министр напомнил, что режим чрезвычайной ситуации, которым оговариваются карантинные правила - и более суровые как сейчас, и облегченные - действует по 28 февраля.
"И очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность", - добавил Ткаченко.
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Ужесточение карантина в Украине:
- В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
- В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
- Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
- Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
- Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
- Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
- Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
- Продолжит работать общественный транспорт.