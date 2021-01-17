УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Карантин до 2022 года: в Кабмине раскрыли детали

17 января 2021, 17:56

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание по вопросу продления карантина.

карантин в Украине
В Украине ужесточили условия карантина / УНИАН

Сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать с соблюдением всех правил карантина предварительно с 25 января, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В Telegram-канале он рассказал об итогах совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем по вопросу продления карантина из-за эпидемии коронавруса.

"Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно с соблюдением всех правил карантина. И смотря на статистику заболеваемости в стране", - написал Ткаченко.

Министр напомнил, что режим чрезвычайной ситуации, которым оговариваются карантинные правила - и более суровые как сейчас, и облегченные - действует по 28 февраля.

"И очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность", - добавил Ткаченко.

Читайте такжеКогда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планы

Ужесточение карантина в Украине:

  • В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
  • В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
  • Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
  • Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
  • Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
  • Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
  • Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
  • Продолжит работать общественный транспорт.
Александр Ткаченко карантин в Украине Карантин в Киеве карантин новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Карантин до 2022 года: в Кабмине раскрыли детали». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Смерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины PfizerСмерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer Назван главный признак того, что человек незаметно переболел COVID-19Назван главный признак того, что человек незаметно переболел COVID-19 Не жесткий карантин и локдаун: в Раде рассказали, что ждет Украину после 24 январяНе жесткий карантин и локдаун: в Раде рассказали, что ждет Украину после 24 января Врач раскрыла схему, по которой от COVID-19 лечатся инфекционистыВрач раскрыла схему, по которой от COVID-19 лечатся инфекционисты Ляшко рассказал о судьбе жесткого карантина после 25 январяЛяшко рассказал о судьбе жесткого карантина после 25 января
Следующий материал

Последние новости

19:14
Задержания, автозаки и сотни правоохранителей: Навальный прилетел в Москву
19:08
Гороскоп на 18 января для всех: фартовость во всем и новые воздыхатели Видео
19:04
В МИД Украины прокомментировали аварию судна в Черном море
18:58
Раскрыли причину отказа Бориса Грачевского вакцинироваться "Спутником"
18:49
Обмен пленными: Кравчук сделал важное заявление Видео
Реклама
18:47
Крушение сухогруза Arvin в Турции: стали известны имена спасенных украинцев Видео
18:31
Не спешите с покупкой – Microsoft готовит полноценную альтернативу цифровой версии PlayStation 5 Видео
18:29
Стало известно, как Кантемир Балагов получил работу на НВО
18:24
В Раде назвали сроки начала вакцинации от коронавируса Видео
18:18
"Фашисты": в Москве ОМОН зачищает аэропорт перед прилетом Навального, много задержанных Видео
18:06
"Смертельная" вакцина: в Германии скончались десять человек после прививки от коронавируса Видео
17:56
Карантин до 2022 года: в Кабмине раскрыли детали Видео
17:40
Дочь Веры Брежневой без лифчика позволила платью сползти с плеча
17:29
"Зима не заканчивается": синоптик предупредил о новом похолодании Видео
17:22
В Турции рассказали новые подробности о затонувшем сухогрузе с украинцами на борту Видео
17:04
В Украине готовят новое решение по ценам на газ: сколько будем платить Видео
16:58
В Украине начали "паковать" евробляхеров: где полиция объявила "охоту" Видео
16:56
Новые iPhone SE – не единственный интересный продукт, который Apple готовит на 2021-ый
16:44
Marvel нашла актера на роль главного злодея в сериале Лунный рыцарь
16:20
"Мальчик, водочки нам принеси": Навальный вылетел в Москву Видео
Реклама
16:17
Купание в проруби на Крещение опасно: врач назвал причину Видео
16:10
В Черном море затонул сухогруз с украинцами: опубликован список экипажа Видео
16:08
"Секс": Надя Дорофеева сверкнула упругими ягодицами
15:52
Пышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-лето Фото Видео
15:51
Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен Видео
15:45
Врач пояснил, у кого самый высокий риск умереть от COVID-19 Видео
15:42
Юристы Sony уже выехали – для контроллеров PS5 DualSense стали продавать кастомные панели Фото
15:12
"Пока Путин стучит ножками в бункере", Навального зарегистрировали на рейс до Москвы: известны подробности Видео
14:46
"С Ведьмаком разобрались, и с этим разберемся": проблемы разработки Cyberpunk 2077 изнутри
14:45
Про Меган Маркл снимают новый фильм
14:25
Эпоха Байдена: что изменится в США в первые дни после инаугурации Видео
14:20
Когда в Украине утихнут морозы: названа дата Видео
14:09
Украинский телеведущий чудом избежал тюрьмы за "подвиги" в Таиланде
14:00
Зачем волосам нужно аргановое масло Видео
13:59
Новый тариф на газ: Шмыгаль объяснил формирование предельной цены Видео
13:45
Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2
13:44
Брюс Уиллис оправдался за публичное нарушение правопорядка
13:40
Сухогруз РФ с экипажем пошел на дно в Черном море: первые подробности
13:26
"Поблажек не будет": дипломат США предупредил о "жестком" отношении Байдена к Украине Видео
12:50
В Киеве заметили десятки вагонов с российским углем Видео
Реклама
12:40
Источник утверждает, что в 2021-ом вместо iPhone 13 выйдет iPhone 12S: основные изменения линейки
12:38
Кофейня на столичных Позняках нарвалась на гнев украинцев за неуважение к закону о языке Видео
12:35
Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: новая должность и чреда помех Видео
12:22
Летучие мыши атаковали ученых: всплыли новые детали о происхождении COVID-19 Видео
11:29
Климкин похвастался знанием французского, но не смог ничего на нем сказать Видео
11:25
ОМОН, автозаки и задержания: как в РФ готовятся встречать Навального Видео
10:53
Бразилия "обломала" Россию с закупкой вакцины от COVID-19 Видео
10:51
У 13 израильтян случился лицевой паралич после вакцинации Pfizer Видео
10:24
Шредер заявил, что Россия никогда не вернет Крым Киеву Видео
10:15
Почему поставки газа из РФ не помогут его удешевить мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять