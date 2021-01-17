Карантин до 2022 года: в Кабмине раскрыли детали

В Украине ужесточили условия карантина / УНИАН

Сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать с соблюдением всех правил карантина предварительно с 25 января, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В Telegram-канале он рассказал об итогах совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем по вопросу продления карантина из-за эпидемии коронавруса.

"Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно с соблюдением всех правил карантина. И смотря на статистику заболеваемости в стране", - написал Ткаченко.

Министр напомнил, что режим чрезвычайной ситуации, которым оговариваются карантинные правила - и более суровые как сейчас, и облегченные - действует по 28 февраля.

"И очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность", - добавил Ткаченко.

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Ужесточение карантина в Украине: