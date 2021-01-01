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Карантин на новогодние выходные: что запрещено и разрешено

1 января 2021, 09:46
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В Украине еще неделю не будут усиливаться карантинные ограничения.

Карантин в Украине
Карантин в Украине будет усилен с 8 января/ УНИАН

На новогодние выходные в Украине продолжает действовать карантин без усиления ограничений. Введение более жестких противоэпидемических мер произойдет только с 8 января.

Как работают кафе и рестораны

Заведения общепита могут принимать посетителей по графику с 07:00 до 23:00, но уже после 22:00 расчетные операции запрещаются.

Обслуживание клиентов кафе, баров, ресторанов, кафетериев в ночное время (с 23:00 до 07:00) возможно в режиме заказов на вынос и доставки.

В условиях карантина на новогодние праздники продолжают действовать ограничения на количество гостей за одним столиком - не более четырех совершеннолетних.

Также в заведениях общепита запрещается проведение публичных, развлекательных мероприятий, банкетов, мастер-классов.

Как работает транспорт

Во время новогодних праздников общественный транспорт продолжает курсировать по маршрутам, согласно установленным графикам. При этом число пассажиров ограничивается числом мест для сидения, также обязательными являются средства индивидуальной защиты.

Железнодорожное, автомобильное и авиасообщение также будет работать без изменений внутри страны и на международных рейсах.

Массовые и религиозные мероприятия

Под запретом остается проведение социальных, рекламных, культурных и прочих массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек.

Религиозные мероприятия могут проходить в помещениях с учетом требования не более одного человека на 5 кв. м. На свежем воздухе мероприятия могут проводится при соблюдении дистанции 1,5 м между участниками.

Работа заведений культуры и досуга

На праздники продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, дискотек, заведений общепита с организацией досуга.

Число посетителей музеев, галерей, выставок ограничивается - на 10 кв.м зала не более 1 человека.

Заполненность зрительных залов кинотеатров и театров не должна превышать 50%.

Сфера торговли и услуг

Магазины, рынки и торгово-развлекательные центры работают в условиях текущих карантинных ограничений. Обязательным является наличие масок у продавцов и покупателей, соблюдение санитарных требований, а также социальное дистанцирование.

Количество посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов не должно превышать 1 человек на 20 кв. м.

Запрещается деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению, кроме отелей, санаториев, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью.

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Коронавирус и карантин в Украине - новости:

  • По состоянию на утро пятницы, 1 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 064 479. За сутки выявили 9432 случая заражения.
  • Кабинет министров Украины 9 декабря принял решение о введении с 8 по 24 января 2021 года усиленных противоэпидемиологических мер на территории страны. Власти связали ужесточение карантина с намерением не допустить начала второй волны COVID-19.
  • При этом правительство продлило общенациональный карантин, который будет действовать до 1 марта 2021 года. До весны украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны.

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