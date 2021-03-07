Карантин на Закарпатье: выяснилось, для кого организуют спецперевозки

Глава ОГА отметил, что перевозчики должны проинформировать Нацполицию о сформированных маршрутах спецперевозок.
В Закарпатской области для сотрудников критической инфраструктуры организуют маршруты спецперевозок в рамках мероприятий "красной" зоны карантина, сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков на своей странице в Facebook.
Отмечается, что Полосков дал поручение сформировать спецперевозки безотлагательно.
"В соответствии с распоряжением райгосадминистрациям, исполнительным органам местных советов, руководителям соответствующих медицинских учреждений и автомобильным перевозчикам пассажиров необходимо до 8:00 8 марта 2021 года обеспечить заключение договоров по перевозкам персонала автобусными маршрутами специальных перевозок", - говорится в сообщении.
Глава ОГА добавил, что перевозчики должны проинформировать Нацполицию о сформированных маршрутах спецперевозок.
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